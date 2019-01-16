Нефтяники не смогут оформить скважины как движимое имущество

Нефтяные скважины как объекты капитального строительства, которые невозможно без ущерба для работы конструкции перенести с одного места на другое, официально останутся недвижимым имуществом. По документам сделать его движимым у компании не получится: для этого больше не будет оснований, даже формальных. Законопроект, который пресечет возможность ухода от налогов таким способом, разработало министерство экономического развития.

О грядущих изменениях 15 января напомнил заместитель министра финансов Илья Трунин. "Когда мы обсуждали законодательную инициативу об отмене налога на движимое имущество в Совете Федерации, сенаторы указывали на то, что добывающие нефтяные скважины учитываются как объекты движимого имущества и с них не будет уплачиваться налог. Хотя очевидно, что нефтяная скважина не может быть перенесена без существенного ущерба для нее, а это не соответствует определению движимого имущества, - рассказал он журналу "Бюджет". - Сейчас минэкономразвития предлагает законодательно закрепить, что все добывающие скважины независимо от того, когда они поставлены на учет и как оформлены, являются объектами недвижимого имущества и в соответствии с Налоговым кодексом должны быть включены в налоговую базу".

Сейчас часть 1 статьи 130 Гражданского кодекса РФ определяет, что к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. При этом надо разграничивать классическое понятие скважины и производственного оборудования, обеспечивающего ее работу, обращает внимание партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Скважину как сложное техническое сооружение возможно квалифицировать как недвижимое имущество, но не оборудование, обеспечивающее ее работу (разработку месторождения). Основная проблема вопроса заключается в попытке квалифицировать такое производственное оборудование как недвижимое имущество для целей налогообложения.

Также с этого года вступил в силу закон, который освободил движимое имущество юрлиц от налога на имущество. Предполагалось, что эта мера поможет ускорить обновление основных фондов и создать стимулы для развития промышленности, однако риск, что компания квалифицирует скважину как движимое имущество, остался.

В минэкономразвития "РГ" пояснили, что в связи с новыми поправками любое сооружение или постройка, создание которых не требует получения документа, подтверждающего право на строительство, не будет признаваться недвижимостью. Градостроительный кодекс РФ предусматривает, что если на скважину есть техническая и проектная документация, то дополнительное разрешение на строительство не требуется и само наличие документации у этих скважин дает основания признавать их недвижимостью.

Скважину как сложное техническое сооружение можно назвать недвижимостью, а оборудование для ее работы - нет

Таким образом, поправки минэкономразвития написаны "в целях недопущения введения формального основания" для признания скважин движимым имуществом и обеспечения защиты прав их владельцев. Налогообложение уже признанных недвижимостью скважин не изменится, заключили в ведомстве.