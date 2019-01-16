Нефтяники не смогут оформить скважины как движимое имущество

Новости

Volkswagen и Ford объявили о создании альянса 15.01.2019
Евросоюз расценил как провал голосование по Brexit 15.01.2019
В Британии запустили процесс вотума недоверия премьер-министру Мэй 15.01.2019
В Москве подорожает хлеб 15.01.2019
"Евросеть" окажет помощь семье погибшего сотрудника 15.01.2019
В РПЦ рекомендовали приходам вести странички в соцсетях 15.01.2019
В ДТП под Воронежем погиб директор металлургического комбината 15.01.2019
В Турции завили о намерении купить ЗРК Patriot и С-400 15.01.2019
Опубликован паспорт нацпроекта "Экология" 15.01.2019
Москвичи смогут парковаться бесплатно больше 70 дней в 2019 году 15.01.2019
Водитель в Москве сбил бабушку с внуками на пешеходном переходе 15.01.2019
ЦИК Украины зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты 15.01.2019
В результате атаки террористов в Найроби погибли 7 человек 15.01.2019
Ученые выяснили, как гормоны влияют на возбудителей прыщей 15.01.2019
Российские гандболисты проиграли Бразилии на чемпионате мира 15.01.2019
Албанский язык получил статус второго официального в Македонии 15.01.2019
Названы страны с самыми красивыми женщинами 15.01.2019
Вышел первый трейлер нового "Человека-паука" 15.01.2019
Владимир Путин сменил посла в ЦАР 15.01.2019
Минпросвещения поддержало новый проект по питанию в школах 15.01.2019
В Петербурге прекратили дело об экстремизме за пост в соцсети 15.01.2019
В Госдуме просят запретить "недолитр" молока и "девяток" яиц 15.01.2019
В Москве насмерть замерз менеджер "Евросети" 15.01.2019
На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею 15.01.2019
Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 15.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
16.01.2019 00:41
Рубрика: Экономика

Налог признают капитальным

Нефтяники не смогут оформить скважины как движимое имущество
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск №7765 (7)
Нефтяные скважины как объекты капитального строительства, которые невозможно без ущерба для работы конструкции перенести с одного места на другое, официально останутся недвижимым имуществом. По документам сделать его движимым у компании не получится: для этого больше не будет оснований, даже формальных. Законопроект, который пресечет возможность ухода от налогов таким способом, разработало министерство экономического развития.

О грядущих изменениях 15 января напомнил заместитель министра финансов Илья Трунин. "Когда мы обсуждали законодательную инициативу об отмене налога на движимое имущество в Совете Федерации, сенаторы указывали на то, что добывающие нефтяные скважины учитываются как объекты движимого имущества и с них не будет уплачиваться налог. Хотя очевидно, что нефтяная скважина не может быть перенесена без существенного ущерба для нее, а это не соответствует определению движимого имущества, - рассказал он журналу "Бюджет". - Сейчас минэкономразвития предлагает законодательно закрепить, что все добывающие скважины независимо от того, когда они поставлены на учет и как оформлены, являются объектами недвижимого имущества и в соответствии с Налоговым кодексом должны быть включены в налоговую базу".

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Экспорт топлива вновь стал для нефтяников привлекательным

Сейчас часть 1 статьи 130 Гражданского кодекса РФ определяет, что к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. При этом надо разграничивать классическое понятие скважины и производственного оборудования, обеспечивающего ее работу, обращает внимание партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Скважину как сложное техническое сооружение возможно квалифицировать как недвижимое имущество, но не оборудование, обеспечивающее ее работу (разработку месторождения). Основная проблема вопроса заключается в попытке квалифицировать такое производственное оборудование как недвижимое имущество для целей налогообложения.

Также с этого года вступил в силу закон, который освободил движимое имущество юрлиц от налога на имущество. Предполагалось, что эта мера поможет ускорить обновление основных фондов и создать стимулы для развития промышленности, однако риск, что компания квалифицирует скважину как движимое имущество, остался.

В минэкономразвития "РГ" пояснили, что в связи с новыми поправками любое сооружение или постройка, создание которых не требует получения документа, подтверждающего право на строительство, не будет признаваться недвижимостью. Градостроительный кодекс РФ предусматривает, что если на скважину есть техническая и проектная документация, то дополнительное разрешение на строительство не требуется и само наличие документации у этих скважин дает основания признавать их недвижимостью.

Скважину как сложное техническое сооружение можно назвать недвижимостью, а оборудование для ее работы - нет

Таким образом, поправки минэкономразвития написаны "в целях недопущения введения формального основания" для признания скважин движимым имуществом и обеспечения защиты прав их владельцев. Налогообложение уже признанных недвижимостью скважин не изменится, заключили в ведомстве.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэкономразвития Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
В результате атаки террористов в Найроби погибли 7 человек
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей