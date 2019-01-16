Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар возглавил список самых дорогих футболистов мира по версии одной из крупнейших аудиторских компаний.

Соответствующее исследование основывалось на нескольких факторах: срок его контракта с клубом, результаты команды, собственная статистика, позиция на поле и выступления за сборную.

Трансферная стоимость Неймара составляет 229 миллионов евро. В первую десятку также попали: Килиан Мбаппе ("ПСЖ", 215 миллионов), Лионель Месси ("Барселона, 203), Мохаммед Салах ("Ливерпуль", 168), Гарри Кейн ("Тоттенхэм", 151), Эден Азар ("Челси", 148), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", 129), Антуан Гризманн ("Атлетико", 126), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 119) и Филиппе Коутиньо ("Барселона", 118).

Главная неожиданность - непопадание в топ-10 Криштиану Роналду. Португалец занял 12-е место. Его стоимость оценили в 107 миллионов евро.