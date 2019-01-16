Nike выпустила кроссовки с управлением шнуровкой через смартфон

Nike представила новую модель кроссовок Adapt BB, которые "зашнуровываются" сами и обеспечивают "идеальную посадку".

Модель не имеет видимых физических шнурков. Кроссовки подстраиваются под ногу владельца с помощью технологии FitAdapt. В обувь встроен небольшой моторчик, питающийся от аккумулятора. Управлять процессом можно через специальное приложение для смартфона, либо нажав на кнопку на кроссовках.

Перед тем, как представить новую модель, Nike заинтриговала любителей спорта: компания выпустила ролик, где кроссовки тестируют баскетболисты.

The game will never be the same.



Tune in tomorrow at 8AM EST. @nikebasketball pic.twitter.com/4LrJGpPDY6 — Nike (@Nike) 14 января 2019 г.

А затем раскрыла особенности нового продукта.

Introducing Nike Adapt BB. Power laces for the perfect fit.



Pre-order now for a limited time only on https://t.co/bowoctlxR0 in the U.S. Arriving globally February 17: https://t.co/5cm5ou0XQC #nikeadapt pic.twitter.com/UDbUBK7HvK — Nike (@Nike) 15 января 2019 г.

Сделать предзаказ на кроссовки можно в течение ограниченного времени на американском сайте Nike. В продажу они поступят 17 февраля. Стоимость одной пары - 350 долларов.

Nike Adapt BB - это продолжение модели Nike HyperAdapt 1.0 - первых самошнурующихся кроссовок компании, которые вышли в 2016 году. Они стоили гораздо дороже - 750 долларов.