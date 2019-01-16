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Nike выпустила кроссовки с управлением шнуровкой через смартфон

16.01.2019,  
12:07
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: news.nike.com Фото: news.nike.com
Фото: news.nike.com

Nike представила новую модель кроссовок Adapt BB, которые "зашнуровываются" сами и обеспечивают "идеальную посадку".

Модель не имеет видимых физических шнурков. Кроссовки подстраиваются под ногу владельца с помощью технологии FitAdapt. В обувь встроен небольшой моторчик, питающийся от аккумулятора. Управлять процессом можно через специальное приложение для смартфона, либо нажав на кнопку на кроссовках.

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Перед тем, как представить новую модель, Nike заинтриговала любителей спорта: компания выпустила ролик, где кроссовки тестируют баскетболисты.

А затем раскрыла особенности нового продукта.

Сделать предзаказ на кроссовки можно в течение ограниченного времени на американском сайте Nike. В продажу они поступят 17 февраля. Стоимость одной пары -  350 долларов.

Nike Adapt BB - это продолжение модели Nike HyperAdapt 1.0 - первых самошнурующихся кроссовок компании, которые вышли в 2016 году. Они стоили гораздо дороже - 750 долларов.

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