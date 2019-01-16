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16.01.2019 15:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Определено влияние на здоровье чая из обычной воды и бутилированной

Текст: Оксана Грибанова
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Исследователи из Корнеллского университета (США) проверили, как вода для заваривания чая влияет на вкус и полезные свойства напитка. Для этого использовались три вида жидкости: вода бутилированная, деионизированная и обычная водопроводная. Результаты работы ученых опубликованы журнале Nutrients.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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В рамках эксперимента специалисты заваривали черный чай и зеленый, используя для каждого вида воды одинаковые чайники, температуру и время настоя.

Готовые напитки сравнили по цвету, мутности и содержанию полезного органического вещества - катехина, который является сильным антиоксидантом и способствует борьбе с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, простудой, пищевыми интоксикациями.

Катехина больше всего оказалось в зеленом чае, заваренном в бутилированной воде - почти в два раза больше, чем в воде из-под крана.

Зеленый чай, заваренный в бутилированной воде, большинство добровольцев признали наиболее горьким, а потому не самым вкусным. Однако как раз характерная горечь является признаком хорошего напитка, отметили исследователи.

Они посоветовали отдавать предпочтение рассыпному чаю, и по возможности реже пить пакетированный. Кстати, ранее немецкие химики выяснили, что черный чай в пакетиках может содержать опасные для человека вещества - пестициды и канцерогены.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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