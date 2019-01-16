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16.01.2019 10:17
Рубрика: Власть

Песков рассказал о президентском времени

Текст: Кира Латухина

Президент РФ Владимир Путин - трудоголик, у него свое понимание времени, он не ждет выходных. Ведь управление страной не зависит от дня недели и времени суток. Об этом рассказал в интервью "АиФ" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, может ли президент среди ночи разбудить его звонком, Песков сказал: "Бывало такое, когда происходили какие-то ЧП. Но, слава богу, бывало не так часто".

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Президент - настоящий трудоголик. У него свое понимание времени, - заметил представитель Кремля. - Простой человек всю неделю ждет пятницы, выходных. А у Путина нет этого ощущения, потому что у него нет выходных". "Воскресенье, конечно, отличается от понедельника, но все зависит от ситуации", - добавил он.

"Управление страной - это как доменная печь, которую нельзя затушить. Это процесс, который идет постоянно и не зависит от времени суток. 10-11 вечера в Кремле - это разгар рабочего дня", - сказал Песков.

"В президентском кабинете есть система правительственной связи: и министры, и руководители администрации, конечно, могут ей воспользоваться, - продолжил пресс-секретарь главы государства. - Они могут напрямую выйти на президента, когда он находится на рабочем месте". "Если кто-то хочет связаться с ним в другое время, то просьба докладывается через помощников и адъютантов", - пояснил он.

На вопрос, есть ли в Кремле сотрудники, которые общаются с президентом чаще него, Песков ответил, что есть. "Когда речь идет о публичной части его работы, то я так или иначе присутствую где-то рядом, - сказал он. - Но значительная часть работы президента проходит непублично. В это время с ним взаимодействует множество других людей". "Например, когда идет работа с международной тематикой, рядом с президентом постоянно находятся сотрудники международного блока администрации", - привел пример представитель Кремля.

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