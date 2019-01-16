Песков: Семейное положение президента не влияет на работу

Семейное положение главы государства не сказывается на руководстве страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ".

На вопрос о том, "желательно ли для главы государства наличие второй половины или выгоднее быть холостяком", Песков ответил: "Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает, да и не считаю себя вправе этим интересоваться".

"Но скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет", - заметил представитель Кремля.

Напомним, на итоговой пресс-конференции в конце прошлого года Владимир Путин, отвечая на вопрос, когда он женится и на ком, сказал, что как порядочный человек когда-нибудь должен будет жениться.