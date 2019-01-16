Петр Бирюков: Началась внеплановая проверка газового хозяйства жилого фонда Москвы

Проверка газового хозяйства жилого фонда Москвы продлится до 23 января. В ходе нее, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы Петр Бирюков, пройдет дополнительное внеплановое обследование состояния и работоспособности газового хозяйства во всех жилых домах города, оборудованных газовыми плитами.

"Такое решение принято в связи с серьезными происшествиями в жилом фонде разных регионов России, связанными с бытовым газом", - объяснил заммэра. Проверяющие дополнительно, под роспись, проинструктируют собственников квартир помещений и руководителей управляющих компаний, ответственных за эксплуатацию газового хозяйства, как правильно эксплуатировать бытовые газовые плиты. Всем жителям вручат также памятки по безопасной эксплуатации газового хозяйства в многоквартирных домах.

В каждом округе города на время проверки создадут специальную комиссию, в состав которой войдут представители префектур и управ районов, управляющих компаний, АО "Мосгаз", Мосжилинспекции, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и ГУ МЧС России по Москве. Возглавят эти комиссии заместители префекта по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Мосжилинспекция также проверит в управляющих компаниях договоры на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. При обнаружении нарушений в домах комиссии смогут приостановить работу газовой системы.

"Префектам административных округов и главам управ районов поручено обеспечить личный контроль за проведением проверок", - подчеркнул Бирюков. По результатам работы комиссий планируется подготовить предложения по усилению мер безопасности газового хозяйства Москвы.