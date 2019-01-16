Почему Сергей Полунин не станцует на сцене Парижской оперы

Новости

Рубль вырос по отношению к доллару и евро 20:17
Минтранс предложил добавить средства на льготные полеты с Дальнего Востока 20:15
Умер режиссер Ленин Раджендран 20:15
"Русский дом" в Давосе объявил программу мероприятий к форуму 20:02
Производитель девятка яиц пообещал продавать его по цене восьми 19:57
США анонсировали 2 февраля запуск процедуры выхода из ДРСМД 19:45
В Москве коллекторы "атаковали" школу 19:18
Украина вошла в ТОП-10 по темпу роста долларовых миллионеров 19:18
Названа причина смерти актера Павла Салиман-Владимирова 19:01
В Госдуме назвали цель санкций против "сотрудников ГРУ" 18:57
Под Белгородом убившую внучку бабушку приговорили к 16 годам тюрьмы 18:50
Организаторов премии "Грэмми" обвинили в дискриминации женщин 18:48
Командование коалиции подтвердило гибель четырех военных США в Сирии 18:46
"Газпром" увеличил добычу газа в начале января 18:39
В Татарстане скончался известный певец Ильгам Шакиров 18:38
Раскольники захватили храм канонической УПЦ во Львовской области 18:37
В парламенте Южной Кореи открылась выставка картин КНДР 18:30
Из-за короткого замыкания из гимназии в Москве эвакуированы школьники 18:07
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами 18:06
На Кавминводах выяснят причину смерти девушки в больнице 18:04
Археологи переписали историю одомашнивания собак 17:59
Максим Орешкин возглавит российскую делегацию на форуме в Давосе 17:58
Найдены следы легендарной древней панацеи 17:56
Агент посоветовал "Зениту" идеальную замену Паредесу 17:49
Минфин разместил ОФЗ на 35,1 млрд рублей 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
16.01.2019 20:15
Рубрика: Культура

Почему Сергей Полунин не станцует на сцене Парижской оперы

Текст: Анна Галайда
Парижская национальная опера объявила, что отменяет свое решение пригласить российского танцовщика Сергея Полунина выступить в балете "Лебединое озеро".

В ведущих балетных театрах мира услугами приглашенных звезд пользуются не часто: труппы укомплектованы собственными солистами, и на страже их прав стоят сильные профсоюзы. Парижская опера, старейшая балетная труппа Европы, делает это, пожалуй, реже всех, оберегая незамутненность собственного стиля.

Исключения чаще всего делались для звезд из России или воспитанников русской школы, и в нынешнем веке в Париже танцевали Светлана Захарова, Диана Вишнева, Мария Александрова, Николай Цискаридзе, Денис Матвиенко, Александр Волчков, Алина Кожокару. Все они представляют в современном балете старшее поколение. Но смена поколений и чехарда в руководстве сократила и этот небольшой поток. Сергей Полунин был первым, кого пригласила Орели Дюпон, проводящая третий сезон на посту худрука труппы.

Фото: Наташа Разина
Валерий Гергиев выпустил новую версию оперы "Лючия ди Ламмермур"

29-летний Полунин еще несколько лет назад считался единственным претендентом на трон продолжателя блестящей плеяды танцовщиков-мужчин предыдущего поколения. О нем заговорили в балетном мире, как только он появился на международных конкурсах в возрасте 13 лет. Обращал на себя внимание редкий комплекс внешних и физических данных, отличная база классического танца и абсолютная сценическая свобода - комплекс уникальный, тем более в юном возрасте. Благодаря этому Полунин перебрался из Киева в Лондон и в 19 лет стал самым юным премьером Королевского балета Великобритании.

Но если балетный мир следил за Полуниным с детства, то широко известен он стал благодаря скандалу - в 21 год танцовщик объявил, что уходит из балета, чтобы открыть собственный салон тату. Экстравагантное решение попало на первые полосы газет всего мира, тем более что Королевский балет вскоре отозвал разрешение на работу в Великобритании, которого добился для своего артиста с украинским паспортом. Тогда в жизни Полунина возник Игорь Зеленский, в тот момент возглавивший балет Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Благодаря ему Полунин оказался на московской сцене.

Международный скандал привлек в зал публику, до того балетом не интересовавшуюся. Блестящая форма в соединении с ореолом жертвы вызвали настоящую "полуниноманию". Шокирующие заявления об уходе из балета, стремлении сломать сложившуюся столетиями балетную систему и пойти в балете по пути развития футбола воспринимались многими как обаятельное дополнение к имиджу бунтаря. Но еще в Москве на фоне слухов о систематическом пропуске классов и репетиций стало заметно, что артист начал терять форму. Тогда же он начал срывать либо ставить под угрозу громкие контракты.

И когда четыре года назад Полунин решил пуститься в плаванье независимой приглашенной звезды, как это принято не в балетном, а в оперном мире, оказалось, что его услугами хотят воспользоваться лишь те театры, руководил которыми Зеленский: тот же московский Музыкальный, Новосибирский и Баварский балет. Каждый спектакль с участием Полунина почти неизменно оказывался под угрозой срыва. Звездные партнерши Захарова и Вишнева, сначала с радостью танцевавшие с Полуниным, предпочли других. Наталья Осипова, благодаря дуэту с которой он получил приглашение вернуться на спектакль в Королевский балет, осталась в последний момент без партнера в спектакле "Маргарита и Арман", что вызвало новую международную волну публикаций. Сольные проекты Полунина, в которых он не только танцевал, но и попробовал себя как продюсер и хореограф, получили просто разгромные отзывы.

Опера "Эстония" выступила на Исторической сцене Большого театра

Орели Дюпон пошла на огромный риск, предложив Полунину главную партию в сложнейшем "Лебедином озере" в постановке Рудольфа Нуреева, которое будет идти на сцене Оперы Бастилии с 16 февраля по 19 марта. Как это обычно бывает в Париже, официально театр о приглашении танцовщика, количестве и датах его спектаклей не объявил. Но в конце прошлой недели самый влиятельный и информированный балетный журнал "Dance Magazine", издающийся в Америке, опубликовал на своем сайте статью под названием "Сергей Полунин приглашен в Парижскую оперу в качестве гостя, несмотря на свои гомофобные комментарии". Основную часть публикации составили репосты из инстаграма Полунина, записи в котором сделаны на русском и английском. Статья отмечает, что инстаграм Полунина и его высказывания часто бывали удивляющими, особенно в последние недели, когда танцовщик получил российское гражданство и опубликовал фотографию со сделанной во всю грудь татуировкой с портретом Владимира Путина. Но шокирующими стали последние посты, выдающие "гомофобию, трансфобность, женоненавистничесто и жестокость".

"Артистам Балета! Мужик должен быть мужиком на сцене, уже есть балерина на сцене, не должно быть двух. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Мужская и женская энергия создают баланс… То же самое вне балета, мужики, что с вами? Женщины в мире сейчас пытаются стать на роль мужчины. Потому что вы… позор", - это один из воспроизведенных в "Dance Magazine" постов.

В статье говорится и о том, что эти публикации сопровождаются огромным количеством возмущенных комментариев французских танцовщиков в твиттере. На момент появления статьи в "Dance Magazine" в обсуждении участвовали преимущественно рядовые артисты, но вскоре их поддержали и те люди, которых принято считать лицом сегодняшней Парижской оперы - этуаль Людмила Пальеро, экс-этуаль и постановщик Бенжамен Пеш. Вместе с ними выступили профсоюзы. Орели Дюпон пришлось принять во внимание мнение объединившейся труппы, всем артистам она разослала в твиттере письмо, в котором объявила об отзыве приглашения Полунина, объяснив отказ тем, что его высказывания не соответствуют ценностям труппы.

"… в мужском коллективе Парижской оперы хватает звезд первой величины: Жермен Луве, Уго Маршан и Матиас Эйман подняли планку очень высоко. Кроме того, даже если Сергей Полунин и вернул былую форму…, он относится к числу провокаторов", - поддержала это решение газета "Фигаро".

В российском интернете поклонники артиста, напротив, горюют об этом решении. И вспоминают, что артиста нужно судить по тому, каков он на сцене. Но Полунин сам создал такую ситуацию, в которой он уязвим и с этой стороны. И представителям творческих профессий пора понять, что в эпоху интернета и соцсетей в полной мере оценить их искусство способны единицы, а вот высказывания - миллионы.

Культура Театр Музыкальный театр
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин потребовал добиваться реальных результатов по нацпроектам
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами
Кремль назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией
В сирийском Манбидже девять человек погибли от мощного взрыва
Кудрин объяснил, как вывести Россию в топ-5 экономик мира