Почему Сергей Полунин не станцует на сцене Парижской оперы

Парижская национальная опера объявила, что отменяет свое решение пригласить российского танцовщика Сергея Полунина выступить в балете "Лебединое озеро".

В ведущих балетных театрах мира услугами приглашенных звезд пользуются не часто: труппы укомплектованы собственными солистами, и на страже их прав стоят сильные профсоюзы. Парижская опера, старейшая балетная труппа Европы, делает это, пожалуй, реже всех, оберегая незамутненность собственного стиля.

Исключения чаще всего делались для звезд из России или воспитанников русской школы, и в нынешнем веке в Париже танцевали Светлана Захарова, Диана Вишнева, Мария Александрова, Николай Цискаридзе, Денис Матвиенко, Александр Волчков, Алина Кожокару. Все они представляют в современном балете старшее поколение. Но смена поколений и чехарда в руководстве сократила и этот небольшой поток. Сергей Полунин был первым, кого пригласила Орели Дюпон, проводящая третий сезон на посту худрука труппы.

29-летний Полунин еще несколько лет назад считался единственным претендентом на трон продолжателя блестящей плеяды танцовщиков-мужчин предыдущего поколения. О нем заговорили в балетном мире, как только он появился на международных конкурсах в возрасте 13 лет. Обращал на себя внимание редкий комплекс внешних и физических данных, отличная база классического танца и абсолютная сценическая свобода - комплекс уникальный, тем более в юном возрасте. Благодаря этому Полунин перебрался из Киева в Лондон и в 19 лет стал самым юным премьером Королевского балета Великобритании.

Но если балетный мир следил за Полуниным с детства, то широко известен он стал благодаря скандалу - в 21 год танцовщик объявил, что уходит из балета, чтобы открыть собственный салон тату. Экстравагантное решение попало на первые полосы газет всего мира, тем более что Королевский балет вскоре отозвал разрешение на работу в Великобритании, которого добился для своего артиста с украинским паспортом. Тогда в жизни Полунина возник Игорь Зеленский, в тот момент возглавивший балет Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Благодаря ему Полунин оказался на московской сцене.

Международный скандал привлек в зал публику, до того балетом не интересовавшуюся. Блестящая форма в соединении с ореолом жертвы вызвали настоящую "полуниноманию". Шокирующие заявления об уходе из балета, стремлении сломать сложившуюся столетиями балетную систему и пойти в балете по пути развития футбола воспринимались многими как обаятельное дополнение к имиджу бунтаря. Но еще в Москве на фоне слухов о систематическом пропуске классов и репетиций стало заметно, что артист начал терять форму. Тогда же он начал срывать либо ставить под угрозу громкие контракты.

И когда четыре года назад Полунин решил пуститься в плаванье независимой приглашенной звезды, как это принято не в балетном, а в оперном мире, оказалось, что его услугами хотят воспользоваться лишь те театры, руководил которыми Зеленский: тот же московский Музыкальный, Новосибирский и Баварский балет. Каждый спектакль с участием Полунина почти неизменно оказывался под угрозой срыва. Звездные партнерши Захарова и Вишнева, сначала с радостью танцевавшие с Полуниным, предпочли других. Наталья Осипова, благодаря дуэту с которой он получил приглашение вернуться на спектакль в Королевский балет, осталась в последний момент без партнера в спектакле "Маргарита и Арман", что вызвало новую международную волну публикаций. Сольные проекты Полунина, в которых он не только танцевал, но и попробовал себя как продюсер и хореограф, получили просто разгромные отзывы.

Орели Дюпон пошла на огромный риск, предложив Полунину главную партию в сложнейшем "Лебедином озере" в постановке Рудольфа Нуреева, которое будет идти на сцене Оперы Бастилии с 16 февраля по 19 марта. Как это обычно бывает в Париже, официально театр о приглашении танцовщика, количестве и датах его спектаклей не объявил. Но в конце прошлой недели самый влиятельный и информированный балетный журнал "Dance Magazine", издающийся в Америке, опубликовал на своем сайте статью под названием "Сергей Полунин приглашен в Парижскую оперу в качестве гостя, несмотря на свои гомофобные комментарии". Основную часть публикации составили репосты из инстаграма Полунина, записи в котором сделаны на русском и английском. Статья отмечает, что инстаграм Полунина и его высказывания часто бывали удивляющими, особенно в последние недели, когда танцовщик получил российское гражданство и опубликовал фотографию со сделанной во всю грудь татуировкой с портретом Владимира Путина. Но шокирующими стали последние посты, выдающие "гомофобию, трансфобность, женоненавистничесто и жестокость".

"Артистам Балета! Мужик должен быть мужиком на сцене, уже есть балерина на сцене, не должно быть двух. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Мужская и женская энергия создают баланс… То же самое вне балета, мужики, что с вами? Женщины в мире сейчас пытаются стать на роль мужчины. Потому что вы… позор", - это один из воспроизведенных в "Dance Magazine" постов.

В статье говорится и о том, что эти публикации сопровождаются огромным количеством возмущенных комментариев французских танцовщиков в твиттере. На момент появления статьи в "Dance Magazine" в обсуждении участвовали преимущественно рядовые артисты, но вскоре их поддержали и те люди, которых принято считать лицом сегодняшней Парижской оперы - этуаль Людмила Пальеро, экс-этуаль и постановщик Бенжамен Пеш. Вместе с ними выступили профсоюзы. Орели Дюпон пришлось принять во внимание мнение объединившейся труппы, всем артистам она разослала в твиттере письмо, в котором объявила об отзыве приглашения Полунина, объяснив отказ тем, что его высказывания не соответствуют ценностям труппы.

"… в мужском коллективе Парижской оперы хватает звезд первой величины: Жермен Луве, Уго Маршан и Матиас Эйман подняли планку очень высоко. Кроме того, даже если Сергей Полунин и вернул былую форму…, он относится к числу провокаторов", - поддержала это решение газета "Фигаро".

В российском интернете поклонники артиста, напротив, горюют об этом решении. И вспоминают, что артиста нужно судить по тому, каков он на сцене. Но Полунин сам создал такую ситуацию, в которой он уязвим и с этой стороны. И представителям творческих профессий пора понять, что в эпоху интернета и соцсетей в полной мере оценить их искусство способны единицы, а вот высказывания - миллионы.