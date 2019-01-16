Погода приготовила для россиян температурные качели

На этой неделе жителей столичного региона ждет неустойчивая погода, рассказал "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются 16 января и на юге Центрального федерального округа. Особенно сложная ситуация в Воронежской области. Там сильный снег, заносы на дорогах. Такая же погода в Тамбовской области.

Сильные осадки и в Крыму. Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. На Черноморском побережье Краснодарского края ветер до 27 метров в секунду.

Сильные осадки в Волгоградской и Ростовской областях, республиках Северного Кавказа, на юге Приволжского федерального округа.

В четверг, 17 января, снег и метель ожидаются в Хабаровском крае, на Сахалине и в Приморье. На Архангельскую область снегопады обрушатся 18 января.

Самые сильные крещенские морозы в Якутии: 36-40 градусов мороза по ночам и 30-35 градусов днем. Впрочем, для данного региона такие температуры - это норма.

Также холодная погода на Таймыре: 20-25 градусов мороза по ночам, днем 15-20 градусов, на севере Урала ночью 15-20 градусов мороза, днем 10-15 градусов. Впрочем, традиционных сильных морозов в центральных регионах в этом году не ожидается.

Жителям Москвы улучшения погоды ждать не стоит. До 21 января не будет и дня без осадков. Причем, в четверг и пятницу ожидается метель. Кроме того, синоптики прогнозируют и "температурные качели". В среду в столице будет 5-7 градусов мороза, а в пятницу возможна оттепель (температура воздуха на 5-8 градусов превысит норму). Ветер усилится до 18 метров. В выходные снова начнется похолодание. К воскресенью воздух остынет до -8 градусов.