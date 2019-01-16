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16.01.2019 05:00
Рубрика: Общество

Погода приготовила для россиян температурные качели

Текст: Ирина Жандарова
На этой неделе жителей столичного региона ждет неустойчивая погода, рассказал "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Где будет самая комфортная погода в Крещенскую ночь

Неблагоприятные погодные условия ожидаются 16 января и на юге Центрального федерального округа. Особенно сложная ситуация в Воронежской области. Там сильный снег, заносы на дорогах. Такая же погода в Тамбовской области.

Сильные осадки и в Крыму. Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. На Черноморском побережье Краснодарского края ветер до 27 метров в секунду.

Сильные осадки в Волгоградской и Ростовской областях, республиках Северного Кавказа, на юге Приволжского федерального округа.

В четверг, 17 января, снег и метель ожидаются в Хабаровском крае, на Сахалине и в Приморье. На Архангельскую область снегопады обрушатся 18 января.

Самые сильные крещенские морозы в Якутии: 36-40 градусов мороза по ночам и 30-35 градусов днем. Впрочем, для данного региона такие температуры - это норма.

Фото: depositphotos.com
Какой будет погода в 2019 году

Также холодная погода на Таймыре: 20-25 градусов мороза по ночам, днем 15-20 градусов, на севере Урала ночью 15-20 градусов мороза, днем 10-15 градусов. Впрочем, традиционных сильных морозов в центральных регионах в этом году не ожидается.

Жителям Москвы улучшения погоды ждать не стоит. До 21 января не будет и дня без осадков. Причем, в четверг и пятницу ожидается метель. Кроме того, синоптики прогнозируют и "температурные качели". В среду в столице будет 5-7 градусов мороза, а в пятницу возможна оттепель (температура воздуха на 5-8 градусов превысит норму). Ветер усилится до 18 метров. В выходные снова начнется похолодание. К воскресенью воздух остынет до -8 градусов.    

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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