Полный текст интервью Владимира Путина сербским СМИ

В преддверии визита в Республику Сербия Владимир Путин ответил на вопросы сербских СМИ - газет "Политика" и "Вечерние новости".

Газета "Политика"

Вопрос: Сербию и Россию связывает многовековая историческая, культурная и религиозная близость, а также братство по оружию в двух мировых войнах. Перед нами стоят новые вызовы. Как Вы оцениваете наши актуальные отношения и перспективы их развития? Много говорится о новом газопроводе "Турецкий поток", есть ли здесь шанс и для нашей страны?



В.Путин: Прежде всего тепло приветствую всех читателей ежедневной газеты "Политика" - одного из старейших изданий, выпускаемых ныне не только в Сербии, но и на Балканах. И, пользуясь случаем, хочу поздравить граждан республики с прошедшими новогодними и рождественскими праздниками.

Действительно, как Вы отметили, в основе добрых отношений России и Сербии лежит многовековая искренняя дружба наших народов, духовное и культурное родство, общие страницы истории, в том числе героическая борьба против нацизма в годы Второй мировой войны. И в новом, XXI веке мы бережно храним и развиваем бесценные традиции доверия и сотрудничества. Такая готовность к тесному взаимодействию в политике, экономике, гуманитарной сфере нашла отражение в двусторонней Декларации о стратегическом партнёрстве, подписанной в мае 2013 года.

Сегодня двусторонние связи по всем направлениям находятся на подъёме. Растёт взаимный товарооборот: в 2017 году он составил 2 миллиарда долларов и в прошлом году продолжил увеличиваться. Российские капиталовложения в сербскую экономику превысили 4 миллиарда долларов. Взаимодействие с концерном "Газпромнефть" позволило компании "Нефтяная индустрия Сербии" выйти в лидеры энергетического рынка Балканского региона. С участием РЖД хорошими темпами идёт реконструкция и модернизация сербской железнодорожной инфраструктуры.

Последовательно совершенствуется договорно-правовая база взаимодействия. Развиваются контакты по линии парламентов и политических партий, общественных кругов, а также в сфере науки, образования и культуры. Российские специалисты участвуют в проекте возведения храма Святого Саввы в Белграде. Благодаря спонсорской поддержке наших предпринимателей главный купол этого величественного здания украшен мозаичной отделкой. Словом, убеждён, что именно такое плодотворное, многоплановое сотрудничество в полной мере отвечает коренным интересам народов России и Сербии.

Что касается "Турецкого потока", то его строительство осуществляется по намеченному графику. В ноябре прошлого года завершена укладка труб на морском участке, ведутся работы по его подключению к строящемуся терминалу на черноморском побережье Турции. Планируем полностью ввести газопровод в строй до конца 2019 года.

Отмечу, что сейчас "Газпром" прорабатывает разные варианты продолжения сухопутной транзитной нитки газопровода в европейском направлении. Один из них предусматривает транспортировку топлива по маршруту Болгария - Сербия - Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене. В этом случае Сербия будет не только использовать российский газ, но и обеспечивать его транзит. Разумеется, это принесёт ощутимую выгоду сербской экономике, позволит создать новые рабочие места, укрепит энергобезопасность вашей страны и в целом Центральной и Юго-Восточной Европы. Участию Сербии в проекте будет способствовать и подписанная в 2017 году с "Газпромом" "дорожная карта" модернизации и расширения национальной газотранспортной сети.

При окончательном утверждении маршрута поставок российского газа будет, конечно же, учитываться позиция Еврокомиссии. Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны - члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения "Турецкого потока" не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя.

Вопрос: В обстановке, когда отдельные государства региона вооружаются и происходит формирование так называемой армии Косово, может ли Сербия рассчитывать на поддержку России в дальнейшем укреплении оборонного потенциала, имея в виду нашу нейтральность и тот факт, что мы окружены государствами - членами НАТО?



В.Путин: Высоко оцениваем твёрдую приверженность сербского руководства курсу на сохранение нейтралитета страны. В то же время на протяжении многих лет мы помогаем укреплять обороноспособность Сербии: поставляем вооружения и военную технику, оказываем содействие в их ремонте и модернизации. Будем и дальше развивать военно-техническое сотрудничество.

Не скрою, что были удивлены достаточно пассивной реакцией Евросоюза на решение косовского "парламента" о трансформации Сил безопасности Косово в полноценную армию. Ведь очевидно, что подобный шаг воспринят проживающими в этой провинции сербами как прямая угроза их безопасности. И в целом он чреват серьёзными рисками обострения обстановки в регионе. Едва ли в интересах ЕС закрывать глаза на подобные односторонние акции, грубо нарушающие международное право, особенно если в Брюсселе рассчитывают и в дальнейшем выполнять свои посреднические обязанности в диалоге между Белградом и Приштиной.

Мы также неоднократно заявляли, что считаем курс на расширение НАТО пережитком "холодной войны", ошибочной и деструктивной военно-политической стратегией. Сегодня альянс пытается укрепить своё присутствие на Балканах. Однако тем самым он лишь воссоздаёт разделительные линии на европейском континенте, грубо нарушает принцип неделимости безопасности. Всё это в конечном счёте ведёт не к укреплению стабильности, а к снижению доверия и росту напряжённости в Европе.

Вопрос: Москва уже давно выступает с предложением создать новую архитектуру безопасности, но в последнее время мы наблюдаем в мире опасные тенденции, включая недавние заявления Вашингтона о выходе из ДРСМД. Как Вы считаете, что может быть решением для сохранения мира в условиях усиления локального и глобального напряжения?



В.Путин: Действительно, США фактически ведут линию на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями, которые связывают им руки в наращивании военного потенциала. Или пытаются выполнять их выборочно, то есть только в той части, которая отвечает их интересам. Заявление о намерении выйти из ДРСМД стало ещё одним звеном в длинной цепочке подобных действий. Очевидно, что последствия такой политики будут самыми негативными.

Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развёртывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры. Однако Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений. Несмотря на объявленное США намерение выйти из Договора, мы открыты для продолжения диалога по поиску путей его сохранения. В декабре направили американцам ряд конкретных предложений на этот счёт. Готовы к серьёзному разговору и по всей стратегической повестке между нашими странами.

Россия твёрдо и последовательно выступает за оздоровление международной обстановки в целом, которая, как Вы справедливо отметили, остаётся напряжённой. И добавлю - непредсказуемой. Причём во многом такое положение и сложилось из-за непрекращающихся односторонних, в том числе силовых действий США и ряда других западных государств. В результате усиливается общая атмосфера конфронтационности и недоверия.

Призываем западных коллег отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций, уважать международное право, выстраивать межгосударственный диалог на принципах, зафиксированных в Уставе ООН. Именно в этом - ключ к сохранению мира, укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности.

В заключение хочу пожелать читателям газеты "Политика" и всему народу Сербии благополучия и успехов.

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Газета "Вечерние новости"

Вопрос: Интенсивное сотрудничество России с Сербией и Республикой Сербской вызывает раздражение на Западе, и особенно в Вашингтоне. Как Вы прокомментируете заявления западных политиков о том, что Россия является дестабилизирующим фактором на Балканах, и как Вы оцениваете отношения России с другими бывшими югославскими республиками?



В.Путин: Рад возможности обратиться к читателям "Вечерних новостей" - одной из самых популярных и влиятельных сербских газет, ответить на ваши вопросы и поделиться своими оценками.

Если говорить о ситуации на Балканах, то серьёзным дестабилизирующим фактором здесь является линия США и некоторых западных стран, направленная на закрепление своего доминирования в регионе. Ещё в 1999 году силы НАТО - без санкции ООН - в течение двух с половиной месяцев бомбили Югославию, насильственно отторгнув Автономный край Косово. А в 2008 году Вашингтон и его союзники поддержали нелегитимное провозглашение косовской независимости.

В 2017 году, вопреки мнению половины населения, в НАТО оказалась втянута Черногория. Референдум по этому вопросу проводить побоялись - в итоге страна переживает период политической нестабильности. В прошлом году для форсированного включения в состав НАТО Республики Македонии был даже запущен процесс принятия конституционных поправок и переименования этого государства, пересмотра основ македонской национальной идентичности. При этом проигнорирована воля македонских избирателей - референдум по изменению государственного наименования провалился, но давление извне продолжилось.

Наша страна, зная, понимая всю сложность Балкан, истории региона, всегда рассматривала его как пространство для конструктивного сотрудничества. И сегодня у России здесь много друзей, среди которых особое место занимает стратегический партнёр Сербия. Поэтому наш безусловный приоритет - это содействие укреплению региональной безопасности и стабильности. Мы выступаем за то, чтобы права и интересы балканских стран и народов уважались, чтобы соблюдалось международное право.

Взаимодействие с Республикой Сербской в составе Боснии и Герцеговины осуществляется на взаимовыгодной основе в строгом соответствии с Дейтонским мирным соглашением 1995 года. Мы и далее нацелены на реализацию как в Республике Сербской, так и на всей территории Боснии и Герцеговины проектов в энергетике, нефтепереработке и торговле горючим, банковской сфере, фармацевтике и других отраслях. В равной степени важным считаем продвижение совместных гуманитарных инициатив, учитывая растущий интерес боснийцев к русскому языку, российской культуре, получению образования в России.

Поступательно развиваются отношения со Словенией и Хорватией, несмотря на то, что диалог между Евросоюзом, членами которого они являются, и Россией переживает непростые времена. В прошлом году состоялось несколько встреч с хорватским руководством. Растёт товарооборот: со Словенией за три квартала 2018 года он повысился почти на 10 процентов, с Хорватией - на 27 процентов. В прошедшем году со Словенией успешно проведены "перекрёстные" Сезоны культуры, в Загребе организована крупная выставка Государственного Эрмитажа, приуроченная к 50-летию побратимских связей хорватской столицы с Санкт-Петербургом. Будем и дальше развивать отношения дружбы и доверия, которые, уверен, полностью отвечают интересам наших народов.

Вопрос: Сербская православная церковь встала на сторону Русской православной церкви на фоне церковного кризиса на Украине. При этом целый ряд стран оказывает влияние на патриарха Варфоломея и пытается добиться признания украинских "раскольников" православными поместными церквями. Что Вы думаете относительно дальнейшего развития событий?



В.Путин: Напомню читателям Вашей газеты, которые весьма обеспокоены сообщениями о расколе православного мира, но, возможно, не посвящены глубоко в ситуацию на Украине, о чём идёт речь.

15 декабря 2018 года украинское руководство, которое активно поддерживают США и Константинопольский патриархат, провело так называемый объединительный собор. На нём было провозглашено создание "Православной церкви Украины", и 6 января 2019 года патриарх Варфоломей подписал томос (указ) о её автокефалии. Таким образом, была сделана попытка легализовать под юрисдикцией Стамбула существующие на Украине раскольнические общины, что является грубым нарушением православных канонов.

Впрочем, это мало кого волнует и в руководстве Украины, и в США, поскольку новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель - разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь. Неслучайно в Киеве уже заявили об "окончательном обретении независимости от Москвы".

Повторю: ни о какой духовной жизни речь здесь не идёт - мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством. Так же как нет речи и о самостоятельности "Православной церкви Украины". На деле она полностью подконтрольна Стамбулу. А вот крупнейшая на Украине каноническая Украинская православная церковь, которая за автокефалией к патриарху Варфоломею не обращалась, абсолютно независима в своих действиях. При этом она сохраняет исключительно каноническую связь с Русской православной церковью, но даже это вызывает нескрываемое раздражение у сегодняшнего киевского режима.

За это священников и мирян Украинской православной церкви преследуют, отбирают у них храмы и монастыри, а саму церковь пытаются лишить её законного наименования, что усиливает напряжённость и ведёт к ещё большему раздору в украинском обществе.

Очевидно, что руководство Украины не может не понимать, что попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьёзными последствиями. И тем не менее оно готово жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию действующего президента Украины, построенную на поиске врагов, любыми путями сохранить власть.

Всё это видят в православном мире.

Разумеется, Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства. Но мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность.

Вопрос: Перспективы экономического сотрудничества Москвы и Белграда в случае вступления Сербии в Евросоюз. Как это может отразиться на российских инвестициях в сербскую экономику?



В.Путин: Мы с уважением относимся к избранному сербским руководством курсу на вступление в ЕС. В отличие от западных партнёров не пытаемся ставить Белград перед искусственным выбором - либо вы с Россией, либо с Евросоюзом. Интеграционные процессы в нашем глобальном мире динамично развиваются, охватывают новые страны и объединения, создают перспективные конфигурации. Поэтому убеждены, что евроинтеграционные устремления Сербии, как и участие России в Евразийском экономическом союзе, не служат препятствием для наращивания нашего разнопланового сотрудничества.

Важно, что Россия и Сербия намерены продолжать укреплять взаимодействие в экономической и инвестиционной сферах. Этому призвано способствовать и готовящееся соглашение о свободной торговле между ЕврАзЭС и Сербией. Очередной раунд переговоров прошёл в Белграде совсем недавно - 10-11 января. Рассчитываем, что подписание этого документа состоится до конца текущего года и откроет качественно новые возможности для повышения эффективности и практической отдачи от совместной работы в экономической области.

В заключение хочу пожелать читателям газеты "Вечерние новости", всем гражданам дружественной Сербии мира и благополучия.

Источник: kremlin.ru