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16.01.2019 07:40
Рубрика: В мире

Посольство Киргизии в России возглавит бывший глава МИД

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Посольство Киргизии в России возглавит бывший глава МИД республики Аликбек Джекшенкулов. Указ о его назначении подписал президент страны Сооронбай Жээнбеков. Джекшенкулов сменит на посту Болота Отунбаева - брата экс-президента Киргизии Розы Отунбаевой.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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О намерении сменить главу дипломатического представительства в России Сооронбай Жээнбеков заявил в конце прошлого года. Поводом для этого стала критика представителей киргизской диаспоры в РФ в адрес дипломата.

"Болот Отунбаев старался на своем посту, но я знаю проблемы наших мигрантов, - заявил президент КР. - Поэтому на пост посла в России готовим более опытного человека. Надеюсь, он сможет помочь нашим мигрантам".

В первой декаде января в парламенте сообщили о том, что руководство посольства в России могут доверить бывшему министру иностранных дел и кадровому дипломату, 61-летнему Аликбеку Джекшенкулову. Вчера, 15 января, он получил одобрение профильного комитета законодательного органа.

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Джекшенкулов занимался вопросами внешней политики Киргизии с 1992 года. В 2005-2007 годах возглавлял МИД республики. После отставки занялся политической деятельностью и ушел в оппозицию. Долгое время являлся лидером одной из организаций, выступавшей с критикой властей.

"В политике я был и в оппозиции, и во власти, - заявил он вчера законодателям. - Потом решил, что буду нейтрален. Подумав, решил вернуться в дипломатию".

Болот Отунбаев, в свою очередь, отправится послом в США. В качестве главы дипломатического представительства в России он работал с весны 2016 года.

В мире экс-СССР Киргизия
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