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Рубрика: В мире

Обяжут создавать удобства

В правила торговли на территории республики внесут изменения
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана №7765 (7)
В министерстве экономики Киргизии предложили внести изменения в правила торговли в стране. По данным ведомства, это должно быть сделано для "обеспечения полноты налогового контроля, увеличения налоговых поступлений в бюджет и упорядочения торговой деятельности на рынках".

Согласно положению минэкономики, в Правилах торговли отдельными видами товаров на территории КР появится новая глава "Требования к дирекциям рынков и торговых центров (домов)", в которой излагаются их обязанности.

Дирекции рынков должны, во-первых, сдавать в аренду помещения и торговые площади предпринимателям при наличии у них документа (регистрации в налоговом органе или патента), на основании которого они могут осуществлять свою деятельность. Во-вторых, обеспечить установку контрольно-кассовых машин (ККМ) в торговых помещениях.

Фото: Максим Шубович
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В 2018 году сотрудники Государственной налоговой службы проверили около 40 тысяч субъектов предпринимательства. Примерно у трети их были выявлены нарушения налогового законодательства. Больше всего торговцы "грешили" как раз отсутствием разрешительных документов и контрольно-кассовых машин, из-за чего покупателям не выдавали чеки.

Также в минэкономики предложили обязать дирекции рынков заниматься благоустройством территорий и торговых мест. В частности, создавать максимальные удобства для покупателей и продавцов; обеспечивать реализаторов скоропортящейся продукции (мяса, молока) спецодеждой; проводить мероприятия по реконструкции рынков, повышать культуру торговли; контролировать прохождение медицинского освидетельствования работниками, имеющими контакт с пищевыми продуктами; совместно с органами внутренних дел осуществлять контроль по охране общественного порядка и борьбе с правонарушениями; содержать в надлежащем санитарном состоянии и с соблюдением противопожарных норм территорию рынка.

Что касается последней обязанности, то в наши дни она актуальна как никогда. В 2018 году только на столичном Ошском базаре произошли четыре крупных пожара. Ответственности за них, несмотря на возбужденные уголовные дела, по словам главы муниципалитета Азиза Суракматова, никто не понес. Всего же в прошлом году за нарушение правил пожарной безопасности в Бишкеке, по данным Госэкотехинспекции, оштрафовали 28 торговых центров и рынков.

Кроме того, дирекции планируют обязать совместно с предпринимателями проводить сезонные и предпраздничные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции, продовольственных и непродовольственных товаров.

Между тем

Согласно предложению минэкономики, дирекции рынков должны будут расторгнуть договор аренды и опечатать помещение после повторного обращения налоговиков и сотрудников Соцфонда КР об отсутствии документа, на основании которого предприниматель осуществляет свою деятельность - свидетельства о государственной регистрации, патента и документов, подтверждающих факт уплаты страховых взносов (страховой полис).

В мире экс-СССР Киргизия
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