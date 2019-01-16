17 января Владимир Путин отправляется с визитом в Сербию, а на следующей неделе его ждут непростые переговоры с премьером Японии по мирному договору и встреча с президентом Турции по ситуации в Сирии. О международной повестке главы государства журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В четверг Владимир Путин совершит официальный визит в Белград. Путин и президент Сербии Александар Вучич обсудят развитие торгово-экономических связей, энергетику. "Наращиванию товарообмена будет способствовать введение режима свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом. Ведутся активные переговоры на этот счет по проекту соответствующего документа. Надеемся на его подписание в текущем году", - заявил Ушаков. Он сообщил, что лидеры обсудят и ситуацию вокруг Косово, которая "обострилась из-за серии провокационных шагов косовских албанцев". В качестве примера Ушаков привел принятый в декабре так называемым косовским парламентом закон о трансформации сил безопасности Косово в полноценную армию, что, по его словам, "является грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244". "Мы, конечно, поддержим удовлетворительное взаимоприемлемое решение, если таковое будет достигнуто между Белградом и Приштиной. Но при этом исходим из того, что любое решение должно соответствовать международному праву, затем получить одобрение Совета Безопасности ООН и быть реально исполнимым", - подчеркнул Ушаков. Отвечая на вопрос о задержании в Сербии экстремиста, который якобы мог готовить теракт во время визита президента России, Ушаков сказал, что узнал об этом из прессы. "Сербская сторона нас заверяет, что принимает все меры по обеспечению безопасности визита, буквально все. Плюс соответствующие сербские службы находятся в плотнейшем контакте с российскими. В этом плане, уверен, вся деятельность нашей делегации будет обеспечена и никаких срывов не будет", - отметил он.

В начале следующей недели у президента пройдет еще ряд важных международных встреч. На 22 января намечены переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ. Это будет краткий рабочий визит. Лидеры обсудят проблематику мирного договора и, как ожидается, сделают заявление для прессы. В ноябре минувшего года Путин и Абэ договорились ускорить переговорный процесс на основе совместной декларации СССР и Японии от 1956 года. В январе японский Абэ заявил о том, что настал решающий момент в диалоге с Москвой и что он полон решимости поставить точку в этом вопросе. Юрий Ушаков четко обозначил позицию России: "Ключевое условие для поиска вариантов решения проблемы мирного договора - признание японцами итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами". Он отметил, что это самый первый необходимый шаг. "Это наша земля, никто не собирается эту землю кому-то отдавать", - сказал Ушаков.

23 января в Москву с рабочим визитом приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ключевыми на переговорах станут вопросы сирийского урегулирования, в том числе "с учетом известных намерений Вашингтона о выводе своих войск из Сирии", отметил Ушаков. Обсудят лидеры и другие темы, в частности, вопросы, связанные с запуском работы конституционного комитета, перспективы дальнейшей работы в рамках астанинского формата. "После этого визита мы выйдем с предложением о проведении очередного трехстороннего саммита Россия - Турция - Иран уже на российской территории", - сообщил Ушаков.