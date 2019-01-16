Профессор МГИМО Елена Пономарева - о настоящем и будущем Союзного государства

В каком направлении продолжит развиваться Союзное государство? Каким будет вектор союзнических отношений? Что хорошего ждать всем нам в наступившем году? Об этом и многом другом мы расспросили профессора МГИМО, доктора политических наук Елену Пономареву.

Елена Георгиевна, 2019-й - год 20-летия подписания Союзного договора. Все чаще приходится слышать, что договор требует определенной коррекции в связи с современными вызовами. А вы как думаете?



Елена Пономарева: Двадцать лет - большой срок. Лидеры Беларуси и России встречаются очень часто, чтобы решать возникающие проблемы. Вот и накануне Нового года таких встреч тет-а-тет было две - 25 и 29 декабря: одна длилась четыре часа, вторая - три с половиной. И хотя итоговых пресс-конференций не проводилось, пресс-секретарь Владимира Путина немного приподнял занавес таинственности. По его словам, главы государств обсуждали поиск решений, которые позволили бы Москве и Минску "сделать еще один шаг в сторону развития союзнических отношений".

И каким вам видится это движение навстречу друг другу?



Елена Пономарева: Наши лидеры неустанно подчеркивают неизбежность нашего союзничества и тесных отношений. И это закономерно. Ведь в современном чрезвычайно турбулентном мире, когда разграничительных линий становится все больше, а точек соприкосновения все меньше, побеждают союзы. В одиночку сложно, если не невозможно, противостоять серьезным вызовам современности. И среди партнеров России, с которыми можно выстраивать не только экономические, но и дружеские отношения, Беларусь - на первом месте. Как однажды заметил белорусский Президент, обращаясь к россиянам: чувствуйте у нас себя не как дома, а именно - дома. То же могут сказать белорусам и россияне.

Как вы считаете, какие интеграционные трудности нам предстоит преодолеть в грядущем году?



Елена Пономарева: На дворе - жесткие рыночные отношения. Язык бизнеса - цифры, прибыли - исключают слова "братство", "дружба" и т.п. А многих соседей России вообще не отнесешь даже к категории партнеров. Важно в этой ситуации учитывать простую вещь: хотя у Беларуси и России, бесспорно, существуют свои собственные интересы, но именно в этом заложен огромный потенциал для развития наших отношений, нашего движения навстречу друг другу, потенциал этот - в преодолении этих трудностей.

На мой взгляд, самая серьезная угроза для союзнических отношений - это пресловутые конфликты так называемых "хозяйствующих субъектов". Повторюсь, поскольку бизнес мыслит узкими корпоративными категориями, он не может подняться до масштабов страны, понять всей многообразной палитры межгосударственных связей. Вот пример: количество рабочих на российских предприятиях, так или иначе связанных кооперацией с белорусскими предприятиями, достигло десяти миллионов! Это серьезная цифра. А если подсчитать вместе с семьями, то количество возрастет примерно до 30 миллионов. Любые телодвижения по изменению такой кооперации будут прямо отражаться на социально-экономическом состоянии России. Нам важно сохранить Беларусь именно как самостоятельный субъект мировой политики и экономики, поскольку это дает колоссальные преимущества в нынешней неспокойной обстановке… "Удушение в объятиях" ближайшего партнера, как и жизнь по принципу "только бизнес и ничего личного", - это не про наш Союз... Поэтому нельзя допустить, чтобы из-за компенсации потерь Беларуси от нефтяного налогового маневра в России мы потеряли единственного, самого преданного и надежного союзника на западном направлении. Мы можем преодолеть любые трудности. Для этого нужно только одно - политическая воля.

Сейчас белорусскому студенту проще поехать на учебу в Европу, чем в Россию. Нужно срочно облегчить образовательный обмен

И все-таки, какие, на ваш взгляд, шаги в наступившем году предстоит сделать в сторону развития союзнических отношений?



Елена Пономарева: На современном этапе важно выработать комплексное видение будущего развития Союзного государства. Конечно, можно и дальше следовать букве договора о создании Союзного государства, но важно помнить, что подписан он был два десятилетия назад и совершенно в иных исторических условиях. Думаю, россиянам следует очень продуманно и взвешенно подходить к выстраиванию и экономической политики с нашим соседом, и политики в самом широком смысле. Мне много раз приходилось слышать от белорусов такое: мы стремимся к тому, чтобы нас ценили. И это желание очень понятно. Все остальное приложится. Поэтому в качестве напутствия российским политикам могу сказать: нельзя совершать какие-то важные шаги на международной арене, не согласовывая их с белорусской стороной. Лишь в этом случае мы будем вправе требовать и от них того же.

Вместе с тем никак нельзя попадаться на удочку тех, кто говорит: вот прошло 20 лет со дня подписания Союзного договора и чего мы достигли? Дескать, пора перевернуть страницу Союзного государства и начать с чистого листа… Это очевидная провокация, на корню убивающая нашу интеграцию, в которой мы достигли огромных успехов.

Что касается успехов интеграции… Многое сделано и делается в направлении унификации законодательств наших стран, особенно в социальной сфере. Есть еще резервы. Как считаете?



Елена Пономарева: По моему мнению, принципы социального государства в большей степени выполняются в Беларуси. Поэтому мы и говорим об особой белорусской модели, которая соединила все хорошее, что мы имели в Советском Союзе, с положительными наработками нынешней рыночной системы. Впрочем, можно до бесконечности спорить о том, кто - россиянин или белорус - находится в более выгодных экономических или социальных условиях. Ясно одно, идет постоянная и кропотливая работа по выравниванию наших законодательств, что в конечном счете и создаст условия, когда россиянин будет чувствовать себя дома в Беларуси, а белорус - в России. Для меня очевидно: пределов для совершенства нет, а значит, и резервы в унификации законодательства очевидны. Например, в настоящее время белорусскому студенту проще поехать на обучение или практику в Европу, чем в Россию. Нужно срочно облегчить образовательный обмен. В противном случае наиболее значимый для экономики и политики сегмент белорусской молодежи будет все более отдаляться от России, впитывая иные мировоззренческие и ценностные ориентации. И таких примеров можно привести множество. Наши отношения слишком забюрократизированы. Унификация законодательства - это создание не только комфортных, но и конкурентоспособных условий для развития наших стран и народов.

Много россиян предпочитают проводить свои отпуска в Беларуси. Вот и во время минувших новогодних каникул Минск лидировал в рейтинге направлений для зимних путешествий россиян в города СНГ…



Елена Пономарева: Что касается туризма, тут нам есть чему поучиться у белорусов, тому, как они отрабатывают на своей территории, как умеют практически из всего "сделать конфетку", особенно в области экотуризма. Россияне это прекрасно видят и голосуют рублем. Честно признаюсь, я и сама каждое лето отдыхаю, набираюсь сил на год вперед в белорусских санаториях.

Мне попались на глаза итоги предновогоднего опроса, проведенного вашими коллегами из Белорусского государственного экономического университета. Любопытно, что более половины белорусов не только знают о Союзном государстве, но и поддерживают необходимость его дальнейшего развития. Насколько сегодня узнаваем бренд Союзного государства?



Елена Пономарева: Своим студентам - а я веду в МГИМО второй и третий курсы - периодически задаю вопросы о Союзном государстве. Практически все знают о его существовании и убеждены, что проект следует всячески развивать. И это хорошо... Но МГИМО - это ведущий вуз страны. В целом же нужно признать, что информированность молодых людей, особенно в России, о Союзном государстве невысокая. Такое положение вещей не может не тревожить, и надо всерьез задуматься, как исправить этот негативный для наших отношений тренд. Думаю, выход в одном: работу по формированию адекватной картины мира у юношей и девушек Беларуси и России следует начинать с детских дошкольных учреждений. А еще всем нам надо учиться больше ценить и внимательнее слушать друг друга.

ДОСЬЕ "СОЮЗа"

Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО, президент Международного института развития научного сотрудничества (МИРНаС), заместитель директора Института системно-стратегического анализа (ИСАН). Автор семи монографий и более 150 научных работ.