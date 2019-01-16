Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное дело против градоначальника украинской столицы Виталия Кличко. Ему инкриминируют шесть статей уголовного кодекса Украины - от "злоупотребления властью" до "содействия организованным преступным группировкам".

Как сообщается на сайте суда, неназванный заявитель ранее обратился в НАБУ с информацией о совершенных мэром преступлениях, однако бюро отказалось регистрировать дело по изложенным фактам. Тогда заявитель пошел в суд, который не смог отказать ему по формальным основаниям и обязал НАБУ расследовать деятельность Кличко. Примечательно, что ни имя заявителя, ни подробности предъявляемых мэру Киева обвинений не разглашаются.

Ранее по такому же принципу - первоначальный отказ и последующее обжалование бездеятельности НАБУ в судебных инстанциях - в единый реестр досудебных расследований Украины были внесены дела против генпрокурора Юрия Луценко и его первого заместителя, военного прокурора Анатолия Матиоса. Также НАБУ завело дело о злоупотреблении властью и служебной халатности против премьера Владимира Гройсмана, на которого написал заявление депутат Верховной рады Виталий Куприй. Гройсман в начале года даже побывал на допросе, однако информация об этом деле также официально засекречена. Единственный человек, заявление об открытии дела против которого суд отклонил, - это президент Порошенко. Еще 2 января тот же Соломенский суд отказал неназванному заявителю, обвинявшему президента в злоупотреблении полномочиями, а НАБУ - в бездействии.