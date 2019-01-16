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16.01.2019 19:13
Рубрика: В мире

Кличко у канатов

Против мэра Киева открыто уголовное дело
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск №7766 (8)
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное дело против градоначальника украинской столицы Виталия Кличко. Ему инкриминируют шесть статей уголовного кодекса Украины - от "злоупотребления властью" до "содействия организованным преступным группировкам".

Как сообщается на сайте суда, неназванный заявитель ранее обратился в НАБУ с информацией о совершенных мэром преступлениях, однако бюро отказалось регистрировать дело по изложенным фактам. Тогда заявитель пошел в суд, который не смог отказать ему по формальным основаниям и обязал НАБУ расследовать деятельность Кличко. Примечательно, что ни имя заявителя, ни подробности предъявляемых мэру Киева обвинений не разглашаются.

СК возбудил дела по фактам нападения на российских дипломатов на Украине

Ранее по такому же принципу - первоначальный отказ и последующее обжалование бездеятельности НАБУ в судебных инстанциях - в единый реестр досудебных расследований Украины были внесены дела против генпрокурора Юрия Луценко и его первого заместителя, военного прокурора Анатолия Матиоса. Также НАБУ завело дело о злоупотреблении властью и служебной халатности против премьера Владимира Гройсмана, на которого написал заявление депутат Верховной рады Виталий Куприй. Гройсман в начале года даже побывал на допросе, однако информация об этом деле также официально засекречена. Единственный человек, заявление об открытии дела против которого суд отклонил, - это президент Порошенко. Еще 2 января тот же Соломенский суд отказал неназванному заявителю, обвинявшему президента в злоупотреблении полномочиями, а НАБУ - в бездействии.

В мире экс-СССР Украина
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