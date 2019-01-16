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16.01.2019 18:19
Рубрика: В мире
Проект: Пушкинский конкурс

Пушкинский лауреат стал человеком года за пропаганду русского в Польше

Текст: Елена Кухтенкова
Лауреат XVIII Пушкинского конкурса "Язык без санкций. Профессионализм или мужество требуются сегодня педагогу-русисту" учитель из Польши Камил Дьянкевич стал в своем родном городе Лодзь "Человеком года-2018". Его наградили за популяризацию русского языка и благотворительную деятельность. К слову, это не единственная победа пушкинского лауреата. В этом году Камил впервые станет координатором "Тотального диктанта" в своем городе.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Камил - один из немногих мужчин-лауреатов. Во время награждения в Москве он запомнился и даже удивил своей особенной и нескрываемой увлеченностью предметом. На открытых уроках в Пушкинском лицее ловил каждое слово педагогов, с интересом и дотошностью расспрашивал про новшества в преподавании русского - электронную доску и журнал, задавал вопросы по методике. По-отечески общался с лицеистами, хотя из-за возраста и стильной прически не производил слишком уж серьезного впечатления. И на традиционном обеде лауреатов в ресторане столичной мэрии он спел веселую, застольную, польскую песенку.

Фото: BaltNews.lv
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Несмотря на сложное отношение к русскому языку в родном городе Камила, русиста оценили по достоинству: он победил в ежегодном конкурсе "Человек года", который проводят две местные газеты: "Express Ilustrowany" и "Dziennik Łódzki". Кандидатов выбирает редколлегия под руководством главного редактора. Учитывают и мнение читателей. Конкурс проводится по четырем номинациям: культура, общественная и благотворительная деятельность, местное самоуправление и общество, бизнес.

"Голосование проходит в два этапа, - рассказал "РГ"  Дьянкевич. - Первый - выбор кандидатов по каждой из номинаций. Причем, не только из тех, кто живет в Лодзи, но и из других городов воеводства. Во второй этап выходят по одному победителю из каждого городка, из них выбирают лауреатов в каждой сфере".

Победа принесла Камилу не только радость, но и новые возможности для распространения языка Пушкина в Польше."Меня номинировали в категории: "Общественная и благотворительная деятельность". Журналисты особенно высоко оценили мою просветительную работу и деятельность, которая касается популяризации русского языка!" - с гордостью заявляет Камил Дьянкевич.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Действительно, ему есть чем гордиться. Язык, как и многое другое, что вышло из России, сегодня в Польше под санкциями. И уважительное отношение к языку Пушкина заслужить непросто. Поэтому неутомимому русисту приходится постоянно что-то придумывать, чтобы привлечь внимание школьников. К слову, каждый год ученики Камила становятся победителями общепольских и международных конкурсов и олимпиад. Например, в прошлом году ученик седьмого класса, который только что начал учить русский, за полгода освоил его так, что стал лауреатом Пушкинского конкурса: "Что в имени твоем?" в категории: "Конкурс чтецов".

Педагог вместе со своими учениками снимает видеоролики для учителей и школьников из других стран. Скажем, ко дню толерантности или для школ в Казахстане, где проходила неделя русского языка. А перед Новым годом учитель и подопечные читали Пушкина и отправили видеозапись в одну из школ в Донецке.

Сейчас ребята под руководством нашего лауреата принимают участие в проекте "Пушкин без границ": "Храни меня мой талисман", который организует Псковская областная универсальная научная библиотека. Чтобы поддерживать связь с остальными русистами, Камил ведет блог #TataRusycysta, на котором, между прочим, выкладывает свои уроки и делится впечатлениями.

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