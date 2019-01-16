Путин обсудит с Эрдоганом в Москве ситуацию в Сирии

Владимир Путин 23 января встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер приедет в Москву с рабочим визитом, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

Ключевыми на переговорах станут вопросы сирийского урегулирования, в том числе "с учетом известных намерений Вашингтона о выводе своих войск из Сирии", сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в последнее время количество провокаций со стороны террористов в Сирии увеличилось, они даже усилили свой контроль в зоне деэскалации, "поэтому возникла необходимость провести новый обмен мнениями с турецким руководством".

Обсудят лидеры и другие аспекты, в частности, вопросы, связанные с запуском работы конституционного комитета, перспективы дальнейшей работы в рамках астанинского формата.

"После этого визита мы выйдет с предложением о проведении очередного трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран уже на российской территории", - сообщил Ушаков.