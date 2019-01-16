Путин потребовал добиваться реальных результатов по нацпроектам

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал тщательно, поквартально контролировать реализацию национальных проектов. Он подчеркнул, что результаты не должны выражаться в цифрах и отчетах, "а в реальных делах и в восприятии людьми того, что сделано на самом деле".

"Давайте мы с вами договоримся, что вместе будем самым тщательным образом контролировать все, что происходит в этих важнейших сферах. Будем это делать систематически, поквартально, за полугодие и, разумеется, за весь начавшийся 2019 год, будем подводить итоги того, что наработано", - призвал Путин.

Президент напомнил, что 2019 год - это один из серьезных ключевых этапов реализации всей программы.