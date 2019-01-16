В среду Владимир Путин провел первое после Нового года совещание с членами правительства. Улучшение качества жизни россиян, контроль инфляции и новые меры поддержки стали главными темами заседания.

Но в начале совещания особое внимание глава государства уделил трагедиям в Магнитогорске и в Шахтах, где жилые дома пострадали от взрыва газа. "Гибель каждого человека - это большая беда и большая трагедия, но в Магнитогорске масштаб еще больше (чем в Шахтах. - "РГ"), там 39 погибших, из них - шесть детей. Это вообще действительно катастрофа настоящая", - сказал Путин, выступая перед членами правительства. Президент поручил главе МЧС и правительству проследить за тем, чтобы жильцы пострадавшего от взрыва дома в Шахтах в Ростовской области получили все выплаты в полном объеме.

"По Шахтам, конечно, все нужно довести до конца - проследить, чтобы люди получили все средства, которые причитаются по закону, поддержать", - заявил Путин. Он также уточнил, что губернатор Ростовской области Василий Голубев держит этот вопрос на контроле. Но Путин подчеркнул, что правительство должно при необходимости оказывать содействие. Кроме того, президент поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому расселить весь многоэтажный дом в Магнитогорске. "Несмотря на то что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая - 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте", - сказал он. Планируется, что средства будут выделены из нескольких источников: федерального и регионального бюджетов. Кроме того, ожидается, что деньги выделит Магнитогорский металлургический комбинат. Президент также поручил Дубровскому подготовить предложения по поводу того, что может быть построено на месте дома, где произошла трагедия. Путин допустил, что это может быть парк. Дубровский в ответ заверил, что команда президента услышана и будет исполнена.

Главная наша задача - это повышение качества жизни наших людей, граждан России, обеспечение устойчивых, высоких темпов роста экономики с одновременным изменением ее структуры

Основной темой совещания стали экономические вопросы и ключевые задачи на 2019 год. Так, президент сразу обратил внимание первого вице-премьера правительства Антона Силуанова и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на вопросы инфляции. "Ничего там такого неожиданного, я понимаю, не происходит, тем не менее есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имея в виду плановые показатели. Надо за ними следить", - заметил Путин. Он также добавил, что в ситуации с ценами и Федеральная антимонопольная служба должна эффективно выполнять свои функции.

Главная задача, которую президент поставил перед всем правительством, - тщательно контролировать нацпроекты, чтобы результат почувствовали все люди. "Я напомню простую истину: главная наша задача - это повышение качества жизни наших людей, граждан РФ, обеспечение устойчивых, высоких темпов роста экономики с одновременным изменением ее структуры", - напомнил он членам Кабмина. При этом Путин подчеркнул, результаты работы "должны будут выражаться не в цифрах, цифрах и отчетах, а в реальных делах и в восприятии людей того, что сделано на самом деле".

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство РФ проиндексирует с 1 февраля все федеральные ежемесячные выплаты на уровень инфляции, на это потребуется дополнительно 25 млрд рублей. Она добавила, что поддержку в увеличенном размере получат более 15 млн человек.

Голикова рассказала и о дополнительных мерах поддержки рождаемости. "Сейчас мы проводим работу по оценке тех мер демографического пакета, которые были приняты и действовали в течение всего 2018 года. На основе итогов, которые мы получим, не исключаю, что мы для выполнения тех показателей естественного прироста населения и продолжительности жизни, которые обозначены в майском указе, предложим дополнительные меры по поддержке рождаемости", - сказала она.

По словам Голиковой, практически согласовано изменение в действующее постановление правительства РФ, которое касается поддержки рождаемости на Дальнем Востоке. Речь идет о фиксации размера регионального материнского капитала на уровне 30% от федерального материнского капитала. "Это увеличение выплат на первого ребенка, обеспечение региональных выплат на третьего и последующих детей вне зависимости от суммарного коэффициента рождаемости", - пояснила вице-премьер. Она также сказала, что будут предложены дополнительные меры поддержки малоимущих семей. "Фактически будет проведено предметное обследование того, что происходит с бедностью в регионах. На основе результатов этого проекта в 2019 году планируется подведение промежуточных итогов, чтобы выработать дополнительные меры по поддержке наших граждан с точки зрения их доходов", - заметила Голикова. В целом, по ее словам, Россия вышла на докризисный уровень финансовой поддержки регионов из федерального бюджета. И такая стабильность позволяет рассчитывать на выполнение регионами поставленных президентом задач.

В свою очередь, первый вице-премьер правительства Антон Силуанов доложил Путину о результатах в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. По его словам, доля этого бизнеса в экономике РФ в 2019 году составит 23%. Он напомнил, что целевой показатель в рамках соответствующего нацпроекта составляет 32% к 2024 году. Силуанов добавил, что уже 10 тысяч предпринимателей зарегистрировались в рамках налогового пилота по самозанятым. "Мы видим, что в период только с начала года около 10 тысяч самозанятых зарегистрировано в рамках такого режима", - сказал он.

Первый вице-премьер также сообщил, что фабрика проектного финансирования в 2019 году будет заниматься семью крупными проектами объемом около 1 трлн рублей, в том числе и в области ТЭК.

В заключение Путин снова напомнил членам правительства о задачах на 2019 год. "Я вас призываю к тому, чтобы мы в начавшемся 2019 году перешли, еще раз я хочу подчеркнуть, к реальной практической работе с достижением тех практических результатов, которые мы сами считаем важнейшими для страны. Я хочу вам всем пожелать успехов, но рассчитываю на то, что эта работа будет напряженной и результативной", - заключил президент.

Официально

Президент России Владимир Путин переназначил Анну Кузнецову на пост Уполномоченного по правам ребенка на пятилетний срок. Кузнецова была впервые назначена на пост детского омбудсмена в сентябре 2016 года, она сменила в этом качестве Павла Астахова. После выборов президента РФ в марте 2018 года, когда в администрации президента происходили переназначения сотрудников, она сохранила свою должность. В декабре 2018 года президент РФ подписал пакет законов "Об уполномоченных по правам ребенка в РФ", который установил правовое положение, основные задачи и полномочия детских омбудсменов. До этого все эти вопросы регулировались указом президента. В связи с вступлением в силу этого закона и потребовалось вновь утвердить Кузнецову в нынешнем качестве.