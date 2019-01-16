Путин призвал Запад отказаться от шантажа и провокаций

Отказаться от политики шантажа и угроз в международных отношениях призвал западные страны президент России Владимир Путин. В интервью сербским газетам "Политика" и "Вечерние новости" глава государства рассказал об ответе на планы развертывания американских ракет и предупредил об опасности украинского церковного кризиса. Линию США на Балканах он назвал "серьезным дестабилизирующим фактором".

Россия твердо и последовательно выступает за оздоровление международной обстановки, которая остается напряженной и непредсказуемой, заявил Путин. "Причем во многом такое положение и сложилось из-за непрекращающихся односторонних, в том числе силовых действий США и ряда других западных государств. В результате усиливается общая атмосфера конфронтационности и недоверия", - добавил он.

Президент призвал западных коллег "отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций, уважать международное право, выстраивать межгосударственный диалог на принципах, зафиксированных в Уставе ООН".

"Именно в этом - ключ к сохранению мира, укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности", - убежден он.

Курс на расширение НАТО Путин назвал "пережитком "холодной войны", ошибочной и деструктивной военно-политической стратегией". "Сегодня альянс пытается укрепить свое присутствие на Балканах. Однако тем самым он лишь воссоздает разделительные линии на европейском континенте, грубо нарушает принцип неделимости безопасности. Все это, в конечном счете, ведет не к укреплению стабильности, а к снижению доверия и росту напряженности в Европе", - заметил он.

"США фактически ведут линию на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями, которые связывают им руки в наращивании военного потенциала. Или пытаются выполнять их выборочно, то есть только в той части, которая отвечает их интересам", - также заметил Владимир Путин.

"Заявление о намерении выйти из ДРСМД стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий. Очевидно, что последствия такой политики будут самыми негативными", - убежден российский лидер.

"Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развертывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры, - предостерег глава государства. - Однако Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений. Несмотря на объявленное Соединенными Штатами намерение выйти из Договора, мы открыты для продолжения диалога по поиску путей его сохранения. В декабре направили американцам ряд конкретных предложений на этот счет. Готовы к серьезному разговору и по всей стратегической повестке между нашими странами".

Говоря о ситуации на Балканах, Владимир Путин назвал "серьезным дестабилизирующим фактором" линию США и некоторых западных стран, направленную на закрепление доминирования в регионе.

"Еще в 1999 году силы НАТО без санкции ООН в течение двух с половиной месяцев бомбили Югославию, насильственно отторгнув Автономный край Косово. А в 2008 году Вашингтон и его союзники поддержали нелегитимное провозглашение косовской независимости, - напомнил президент РФ. - В 2017 году, вопреки мнению половины населения, в НАТО оказалась втянута Черногория. Референдум по этому вопросу проводить побоялись. В итоге страна переживает период политической нестабильности". "В прошлом году для форсированного включения в состав НАТО Республики Македонии был даже запущен процесс принятия конституционных поправок и переименования этого государства. При этом проигнорирована воля македонских избирателей", - заметил Путин.

"Не скрою, что были удивлены достаточно пассивной реакцией Евросоюза на решение косовского "парламента" о трансформации Сил безопасности Косово в полноценную армию. Ведь очевидно, что подобный шаг воспринят проживающими в этой провинции сербами как прямая угроза их безопасности", - также заявил президент. "И в целом он чреват серьезными рисками обострения обстановки в регионе, - продолжил он. - Едва ли в интересах ЕС закрывать глаза на подобные односторонние акции, грубо нарушающие международное право, особенно, если в Брюсселе рассчитывают и в дальнейшем выполнять свои посреднические обязанности в диалоге между Белградом и Приштиной".

Москва с уважением относится к избранному сербским руководством курсу на вступление в ЕС. "В отличие от западных партнеров мы не пытаемся ставить Белград перед искусственным выбором - либо вы с Россией, либо с Евросоюзом", - подчеркнул Путин и сообщил, что до конца года может быть подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сербией.

По просьбе журналистов президент оценил шансы на участие Сербии в проекте "Турецкий поток".

Газопровод будет введен в строй до конца года. "Газпром" прорабатывает разные варианты продолжения сухопутной транзитной нитки в европейском направлении.

"Один из них предусматривает транспортировку топлива по маршруту Болгария - Сербия - Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене. В этом случае Сербия будет не только использовать российский газ, но и обеспечивать его транзит, - пояснил Путин. - Разумеется, это принесет ощутимую выгоду сербской экономике, позволит создать новые рабочие места, укрепит энергобезопасность страны и в целом Центральной и Юго-Восточной Европы".

"При окончательном утверждении маршрута поставок российского газа будет, конечно же, учитываться позиция Еврокомиссии, - добавил он. - Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны - члены ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения "Турецкого потока" не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя".

Новую церковную структуру на Украине президент назвал "исключительно политическим, светским проектом". "Его главная цель - разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь. Неслучайно в Киеве уже заявили об "окончательном обретении независимости от Москвы", - заметил он.

"Ни о какой духовной жизни речь здесь не идет. Мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством, - подчеркнул российский лидер. - Так же, как нет речи и о самостоятельности "Православной церкви Украины". На деле она полностью подконтрольна Стамбулу".

Путин напомнил, что священников и мирян Украинской православной церкви преследуют, отбирают у них храмы и монастыри, а саму церковь пытаются лишить законного наименования, что "усиливает напряженность и ведет к еще большему раздору в украинском обществе".

"Очевидно, что руководство Украины не может не понимать, что попытки насильно загнать верующих в чужой храм чреваты серьезными последствиями. И, тем не менее, оно готово жертвовать межконфессиональным согласием в стране ради того, чтобы провести предвыборную кампанию действующего президента Украины, построенную на поиске врагов, любыми путями сохранить власть", - заключил Владимир Путин.

"Разумеется, Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства. Но мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность", - сказал он.