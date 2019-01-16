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16.01.2019 18:37
Рубрика: В мире

Раскольники захватили храм канонической УПЦ во Львовской области

Текст: Марина Алешина

С Украины пришло очередное известие о захвате раскольниками канонической церкви, относящейся к Московскому патриархату. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Украинской православной церкви, инцидент имел место во Львовской области.

Вандалы разрисовали ограду храма УПЦ на Украине

Выясняется, что в конфликте участвовали свои же - то есть земляки. Так, в среду прямо в дом к настоятелю храма УПЦ МП в селе Шандровец ворвались несколько злоумышленников, которые также оказались местными жителями. Рейдерскую группу, в которой находилось несколько сельчан и даже чиновников, возглавлял председатель сельсовета. По свидетельству очевидцев, толпа выломала дверь, потребовала от священника покинуть храм и передать ей ключи, а затем отправилась "срезать замки" на церковных вратах.

При этих бесчинствах присутствовала полиция, однако она не только бездействовала, но стражи порядка явно покровительствовали активистам так называемой новой "Православной церкви Украины". До этого они самовольно - в отсутствие паствы - приняли решение о переходе церковной общины в новую структуру.

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