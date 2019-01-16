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16.01.2019 16:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Белгородец чудом спас выпавшего из окна ребенка

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Белгородца Сергея Кендюхова представят к награде в региональном ГУ МЧС. Как отметили в ведомстве, мужчина совершил настоящее чудо - поймал мальчика, выпавшего из окна на пятом этаже.

В Магнитогорске шестиклассник выпал из окна школы

Все произошло несколько дней назад. Вечером белгородец с семьей вышел в магазин. По дороге все услышали плач малыша, звавшего маму, а когда поняли, откуда доносится этот голос, Сергей Кендюхов стал действовать молниеносно.

Силуэт ребенка темнел на фоне яркого окна на пятом этаже, и пока мужчина бежал к этому дому, старался отвлечь малыша, разговаривал с ним, успокаивал. И когда тот сорвался вниз с металлического подоконника, Сергей Кендюхов поймал его, и тут же с этой ношей упал в сугроб.

Все, кто стал свидетелями произошедшего, поспешили на помощь, вызвали "скорую" и предложили одежду, чтобы согреть ребенка. К счастью, мальчик не пострадал. И после выяснилось, что его мама ненадолго оставила его одного - вышла переставить машину, чтобы та не мешала другим автомобилистам в тесном дворе.

В ГУ МЧС отметили, что спасший ребенка белгородец не считает себя героем, он уверен, что ему просто посчастливилось оказаться рядом в нужное время.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород
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