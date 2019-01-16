Брянский актер сыграл мафиози в испанском сериале

Брянский актер Игорь Мамленков получил роль крупного мафиози в испанском телесериале. Съемки проходят в Барселоне.

- Вчера впервые за долгое время снялся в испанском сериале. Это новый проект, основанный на реальных событиях в Барселоне в 80-х. Играю венгра-мафиози. Это единственное, что пока могу сказать. Кино - это, конечно, особый опыт в жизни. Спасибо судьбе! - написал Мамленков в соцсети.

Поклонники и друзья артиста поздравили его с новой ролью и поинтересовались, где можно будет увидеть сериал. Игорь пообещал сообщить дату премьеры и посоветовал учить испанский.

30-летний актер родом из брянского города Жуковка. В 2012 году Игорь Мамленков переехал в Испанию, где выступает в качестве клоуна - в том числе с известными артистами. Одновременно он учится в магистратуре швейцарского Физического театра - актеры там выражают свои чувства жестами и движением.