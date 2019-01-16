Чего, по мнению москвичей, не хватает столичным музеям?

Зарядки для смартфонов, виртуальные экскурсии, гибкие цены на билеты - лишь малая часть того, что хотят видеть в наступившем году посетители столичных музеев. Корреспондент "РГ" изучил "народные" идеи и узнал, как сделать музейные центры и галереи привлекательнее.

Выход в парки

Музейные "фишки" предложили участники общегородского краудсорсинг-проекта. Такой формат столичные власти обкатывают не впервые. Не так давно, например, москвичей просили помочь реформировать городские поликлиники, библиотеки, культурные центры. И вот очередь дошла до музеев, подведомственных департаменту культуры. В их числе - Музей Москвы, Мемориальный музей космонавтики, Дом Гоголя, Музей Булгакова. У горожан спросили, какие новые сервисы и услуги они хотели бы там видеть. На призыв откликнулись 1648 человек. Самые активные живут в юго-западных, южных и восточных районах столицы. Люди, как оказалось, неслучайные и весьма подкованные. Как рассказали "РГ" в "Мосгортуре", треть участников проекта посещают больше десяти музеев в год, а свыше 80% - хотели бы иметь абонемент в музеи. При этом готовы заплатить за него от одной до трех тысяч рублей.

Мозговой штурм даром не прошел: в общей сложности пришло 1409 идей. Эксперты - руководители музеев, кураторы выставок, искусствоведы - отобрали 30 лучших. В ближайшее время их обещают воплотить в жизнь. Начать перемены неравнодушные москвичи советуют с запуска единого сайта столичных музеев и сервиса покупки электронных билетов. Цены предлагают регулировать в зависимости от дня и времени визита. Подобная схема используется, но не везде. Еще просят установить гаджеты для зарядки телефонов и планшетов, разработать мобильное приложение, запустить музейный YouTube-канал и устраивать виртуальные экскурсии. Плюс "оживить" внутренние дворики музеев и галерей, площади возле них. Например, там можно организовывать тематические экспозиции или выезжать летом в парки с передвижными выставками. В сопроводительных текстах к экспонатам шрифты предлагают заменить на более крупные. Замечание верное - порой очень сложно разобрать, что же там написано. Даже если очень захочется. Есть и проблемы с навигацией. Подробные схемы прохода к музеям обещают повесить на остановках общественного транспорта.

Секреты запасников

Эксперты, опрошенные "РГ", с москвичами полностью солидарны: городским музеям не хватает современных технологий и интерактивности. По словам искусствоведа Дмитрия Буткевича, современное поколение смотрит картинки и читает короткие тексты, это просто нужно принять и менять подход к музейному делу - сейчас он чрезмерно консервативный и устаревший. "Столичным музеям не хватает работы в социальных сетях. Молодые сотрудники это понимают и своими силами пытаются создавать какую-то активность в интернете", - говорит Буткевич. Возрастные руководители, коих не мало, обычно не очень живо принимают соцсети.

Некоторые новшества придут в музеи Москвы уже в этом году

Стремление игнорировать современные технологии, варясь в "собственном соку", только отталкивает посетителей. В этом уверен Павел Желтов, занимающийся организацией военно-исторических фестивалей.

- Сейчас слишком велик социальный запрос на вовлечение, интерактивность и визуализацию, - отмечает он. - Плюс любому музею обязательно нужно проводить различные массовые мероприятия, причем не ограничиваясь только "Ночью музеев".

Искусствовед Александр Копировский предлагает крупным музеям открывать в городе филиалы, чтобы выставлять там экспонаты из запасников. "Для этого идеально подошли бы исторические здания, которые либо не используются, либо используются не по назначению - как жилые, хозяйственные, - объяснил свою позицию эксперт. - Ведь есть еще немало зданий с хорошей архитектурой, исторически связанных с какими-то личностями и событиями".

Конкретно

Как "оживить" столичные музеи: самые интересные идеи москвичей

• Создать единый сайт о музеях Москвы;

• Установить устройства для зарядки гаджетов;

• Разработать приложение для смартфонов "Музеи Москвы";

• Запустить онлайн-продажу билетов во всех музеях Москвы;

• Организовать летние передвижные выставки в парках;

• Разместить почтовые ящики для отправки открыток друзьям;

• Открыть YouTube-канал "Музеи Москвы";

• Виртуальные экскурсии по крупным музеям;

• Запустить музейное приложение для детей;

• Интерактивные игры, творческие встречи и музыкальные вечера;

• Разместить на остановках общественного транспорта схемы прохода к музеям;

• Разработать бумажную карту с указанием всех музеев и разместить в общественных местах.