Как весело и с пользой для ума провести выходной? Как вариант, можно пойти на каток и стать участником проекта "Все на лед". Главное условие - уверенно держаться на коньках.

Занятие на льду начинается с зарядки, игр и эстафет, а потом ребята участвуют в творческих мастер-классах. Фото: Александр Корольков/ РГ

По словам организаторов, присоединиться могут дети от семи до двенадцати лет. Отмечу сразу: тройным тулупам здесь не учат. "Это не спортивные занятия, а игры на свежем воздухе и творческие мастер-классы", - пояснила замгендиректора "Мосгортура" Юлия Силенко. Веселые "уроки" идут на катке "У триумфальной арки" - в пяти минутах ходьбы от станции метро "Парк Победы". На льду юные москвичи собираются каждую субботу. В группу обычно набирают от 15 до 20 человек. Занятие длится 120 минут. Первый час дети проводят на открытом воздухе: это игры на знакомство, зарядка и эстафеты. Второй час - творческие мастер-классы: ребята переходят в теплое помещение, где придумывают и своими руками мастерят поделки, открытки и разные украшения. В роли наставников - вожатые. Дни них это лишняя практика, объясняют организаторы.

- Слушатели школы вожатых должны обязательно пройти через несколько проектов, - рассказали в "Мосгортуре". - А для опытных -отличная возможность не забыть, чему научились в школе и детском лагере, а еще узнать что-то новое.

Как ожидается, в этом сезоне участниками проекта станут около 200 школьников и 60 вожатых. Занятия на льду продлятся до конца февраля.

Кстати

Мастер-классы и игры на катке "У Триумфальной арки" проходят каждую субботу с 12.00 до 14.00 часов. Из-за непогоды их могут переносить на другое время. Участие в проекте - бесплатное, но нужно заранее записаться по телефону: 8(925)5000159. За вход на каток все же придется заплатить. Билет на ребенка до десяти лет стоит 150 рублей, для остальных - 300 рублей. Есть прокат коньков.