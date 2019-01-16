ФСБ выдворила из России агента СБУ

Агент Службы безопасности Украины Леонид Каплун был задержан сотрудниками ФСБ РФ на въезде в Воронежскую область. Как сообщает пресс-служба ФСБ, он пытался собрать информацию о российских воинских частях и передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численности сотрудников пограничных служб, которые несут службу на МАПП "Армянск".

Все это квалифицируется УК РФ как "Шпионаж", однако против Каплуна уголовное дело заводить не стали. В ведомстве отметили, что "агент украинских спецслужб не успел совершить преступное деяние, уголовное дело в отношении него не возбуждалось".

- После задержания сотрудниками УФСБ России по Воронежской области Каплун выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет, - сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.