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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минута в проруби

Где искупаться в Москве на Крещение и как это сделать без вреда для здоровья
Текст: Сергей Жуков
Для крещенских купаний с 18 на 19 января в столице оборудуют более 60 площадок. Окунуться в ледяную воду, как и в прошлом году, горожане смогут в купелях и прорубях. По оценкам столичных властей, поддержать традицию собираются как минимум 160 тысяч человек. Корреспондент "РГ" узнал, где искать иордани, как не получить обморожение и кому не стоит корчить из себя героя.
После купания нужно растереться сухим полотенцем и сразу же одеться. Фото: Сергей Михеев После купания нужно растереться сухим полотенцем и сразу же одеться. Фото: Сергей Михеев
После купания нужно растереться сухим полотенцем и сразу же одеться. Фото: Сергей Михеев

Ночь без мороза

Места для купания обустроят во всех округах города. Как обычно, больше всего точек на "крещенской" карте появится в Новой Москве - 20, и на северо-западе города - 11. Смогут москвичи искупаться, в частности, в митинском Ландшафтном парке, Кировской пойме, Бездонном озере, пруду поселка Рождествено. Окунуться можно будет и в центре столицы. Здесь откроют только одну площадку - у храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке. Купания везде начнутся в пятницу в 18.00. И продлятся на этот раз целые сутки - до 18.00 субботы.

Врачи просят горожан трезво оценить свои силы и заранее сходить на прием в поликлинику

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на всех площадках сделают деревянные настилы, установят теплые раздевалки, туалеты и пункты с горячим чаем, а кое-где развернут и полевые кухни. Рядом оборудуют парковки для автомобилей. У каждой иордани будут дежурить медики, спасатели, волонтеры и полицейские.

Суровых крещенских морозов синоптики не обещают. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, днем 18 января ветрено, до четырех градусов мороза. В ночь на 19 января термометры покажут не ниже минус пяти. Однако полагаться на погоду все же не стоит. Элементарные правила безопасности лучше соблюдать.

Алкоголь - под запретом

Спасатели не советуют проводить в воде больше минуты. В противном случае можно заработать переохлаждение. Поэтому врачи просят трезво оценить свои силы и даже заранее сходить на прием к терапевту, пройти обследование на предмет хронических "болячек". Лезть в прорубь не стоит сердечникам, беременным женщинам, больным сахарным диабетом, астмой, бронхитом, гайморитом. В этом же "черном" списке - люди с язвой, гепатитом, заболеваниями мочеполовой системы и кожи. Остальным медики советуют готовиться к купанию заранее, шаг за шагом закаляя организм. Например, можно принимать холодный душ, говорит физиолог Дмитрий Сафонов. "Чтобы избежать обморожения, важно помнить: запрещено окунаться в воду, температура которой - минус десять градусов, - пояснил он "РГ". - Под запретом и спиртные напитки, дающие мнимый эффект. Они приводят не к согреванию, а к обморожению".

148 тысяч человек в Москве приняли участие в прошлогодних крещенских купаниях

Перед обрядом можно слегка перекусить, но главное - не переедать. Важно и слегка размяться - сделать несколько приседаний и наклонов. Для начала можно намочить лицо, грудь, живот и спину и только потом окунаться полностью. Главный врач крупной частной клиники Антон Глобин советует не мочить голову, а опускаться в воду по шею. "После купания нужно интенсивно растереться сухим полотенцем и сразу же одеться, - говорит он. - Лучше выбирать свободную одежду, чтобы не нарушать процессов кровообращения". По мнению Глобина, не лишними будут шерстяные перчатки, носки и шапка. И, конечно, горячий чай или заранее заваренный имбирный напиток с медом. Если появилось учащенное сердцебиение и не хватает воздуха, нужно сразу же обратиться к врачу.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Погода приготовила для россиян температурные качели

В Подмосковье тоже организуют места для крещенских купаний. Всего подготовят более двухсот купелей. Окунуться можно будет при храмах, церквях, святых источниках, у прудов и водоемов. Здесь сделают безопасные спуски в воду, настилы и раздевалки. Рядом, как и в Москве, будут дежурить медики и спасатели. А у крупных водоемов - водолазы.

Кстати

Что взять с собой для купания в крещенскую ночь? Желательно захватить комплект сухой одежды, полотенце, махровый халат, плавки или купальник, резиновую шапочку, нескользящие тапочки или шерстяные носки.

Конкретно

Где искупаться в столице на Крещение?

  • Храм Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке
  • Дворцовый пруд
  • Большой Садовый пруд
  • Акватория Химкинского водохранилища: Прибрежный проезд, 1-7 и Ленинградское шоссе, д. 47-49
  • Ландшафтный парк, ул. Барышиха, вл. 4
  • Покровское-Стрешнево
  • Пруд в Рождествено
  • Кировская пойма
  • Озеро Бездонное
  • Деривационный канал: ул. Лодочная, вл. 19 и ул. Малая Набережная, д. 3, стр. 1
  • Парк "Северное Тушино"
  • Строгинская пойма
  • Карамышевская набережная (дома №13-15)
  • Мещерский пруд
  • Река Москва в районе поселка Рублево (ул. Ботылева, 41), Большой Филевской, 40а и Филевского бульвара, 21
  • Набережная реки Москвы, левый берег, ул. Живописная, д. 50
  • Воронцовский пруд
  • Пруд на территории храма, ул. Сироткина, 28а
  • Тропаревский пруд
  • Черневский пруд
  • Пруд у санатория "Узкое"
  • Пруд на Нахимовском проспекте
  • Борисовские пруды
  • Царицынский пруд
  • Пруд Бекет
  • Верхний Кузьминский пруд
  • Нижний Люблинский пруд
  • Шибаевский пруд
  • Купель "Вернисаж в Измайлово"
  • Донской ставропигиальный мужской монастырь
  • Святое озеро
  • Белое озеро
  • Зона отдыха "Терлецкая дубрава", Ольховый пруд
  • Красный пруд
  • Бабаевский пруд
  • Олений пруд
  • Черное озеро
  • Школьное озеро
  • Троицк, река Десна, зона отдыха "Заречье"
  • река Трешня, деревня Чернецкое
  • пруд в селе Богоявление
  • пруд в селе Покровское
  • пруд в селе Былово
  • пруд в деревне Кнутово
  • пруд дома отдыха "Воскресенское"
  • пруд в деревне Большое Свинорье
  • пруд Ульяновского лесопарка
  • пруд в поселке Мосрентген
  • пруд в поселке Коммунарка
  • купель в поселке Дома отдыха "Плесково"
  • купель при храме Святой Троицы в деревне Васюнино
  • купель в поселке ДСК "Мичуринец"
  • купель в парке "Ручеек" (деревня Марушкино)
  • купель в деревне Товарищево
  • купель на источнике в районе деревни Евсеево-Кувекино
  • купель в деревне Пучково
  • купель в поселке Шишкин Лес
  • купель в селе Ознобишино
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