Где искупаться в Москве на Крещение и как это сделать без вреда для здоровья

Ночь без мороза
Места для купания обустроят во всех округах города. Как обычно, больше всего точек на "крещенской" карте появится в Новой Москве - 20, и на северо-западе города - 11. Смогут москвичи искупаться, в частности, в митинском Ландшафтном парке, Кировской пойме, Бездонном озере, пруду поселка Рождествено. Окунуться можно будет и в центре столицы. Здесь откроют только одну площадку - у храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке. Купания везде начнутся в пятницу в 18.00. И продлятся на этот раз целые сутки - до 18.00 субботы.
По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на всех площадках сделают деревянные настилы, установят теплые раздевалки, туалеты и пункты с горячим чаем, а кое-где развернут и полевые кухни. Рядом оборудуют парковки для автомобилей. У каждой иордани будут дежурить медики, спасатели, волонтеры и полицейские.
Суровых крещенских морозов синоптики не обещают. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, днем 18 января ветрено, до четырех градусов мороза. В ночь на 19 января термометры покажут не ниже минус пяти. Однако полагаться на погоду все же не стоит. Элементарные правила безопасности лучше соблюдать.
Алкоголь - под запретом
Спасатели не советуют проводить в воде больше минуты. В противном случае можно заработать переохлаждение. Поэтому врачи просят трезво оценить свои силы и даже заранее сходить на прием к терапевту, пройти обследование на предмет хронических "болячек". Лезть в прорубь не стоит сердечникам, беременным женщинам, больным сахарным диабетом, астмой, бронхитом, гайморитом. В этом же "черном" списке - люди с язвой, гепатитом, заболеваниями мочеполовой системы и кожи. Остальным медики советуют готовиться к купанию заранее, шаг за шагом закаляя организм. Например, можно принимать холодный душ, говорит физиолог Дмитрий Сафонов. "Чтобы избежать обморожения, важно помнить: запрещено окунаться в воду, температура которой - минус десять градусов, - пояснил он "РГ". - Под запретом и спиртные напитки, дающие мнимый эффект. Они приводят не к согреванию, а к обморожению".
Перед обрядом можно слегка перекусить, но главное - не переедать. Важно и слегка размяться - сделать несколько приседаний и наклонов. Для начала можно намочить лицо, грудь, живот и спину и только потом окунаться полностью. Главный врач крупной частной клиники Антон Глобин советует не мочить голову, а опускаться в воду по шею. "После купания нужно интенсивно растереться сухим полотенцем и сразу же одеться, - говорит он. - Лучше выбирать свободную одежду, чтобы не нарушать процессов кровообращения". По мнению Глобина, не лишними будут шерстяные перчатки, носки и шапка. И, конечно, горячий чай или заранее заваренный имбирный напиток с медом. Если появилось учащенное сердцебиение и не хватает воздуха, нужно сразу же обратиться к врачу.
В Подмосковье тоже организуют места для крещенских купаний. Всего подготовят более двухсот купелей. Окунуться можно будет при храмах, церквях, святых источниках, у прудов и водоемов. Здесь сделают безопасные спуски в воду, настилы и раздевалки. Рядом, как и в Москве, будут дежурить медики и спасатели. А у крупных водоемов - водолазы.
Кстати
Что взять с собой для купания в крещенскую ночь? Желательно захватить комплект сухой одежды, полотенце, махровый халат, плавки или купальник, резиновую шапочку, нескользящие тапочки или шерстяные носки.
Где искупаться в столице на Крещение?
- Храм Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке
- Дворцовый пруд
- Большой Садовый пруд
- Акватория Химкинского водохранилища: Прибрежный проезд, 1-7 и Ленинградское шоссе, д. 47-49
- Ландшафтный парк, ул. Барышиха, вл. 4
- Покровское-Стрешнево
- Пруд в Рождествено
- Кировская пойма
- Озеро Бездонное
- Деривационный канал: ул. Лодочная, вл. 19 и ул. Малая Набережная, д. 3, стр. 1
- Парк "Северное Тушино"
- Строгинская пойма
- Карамышевская набережная (дома №13-15)
- Мещерский пруд
- Река Москва в районе поселка Рублево (ул. Ботылева, 41), Большой Филевской, 40а и Филевского бульвара, 21
- Набережная реки Москвы, левый берег, ул. Живописная, д. 50
- Воронцовский пруд
- Пруд на территории храма, ул. Сироткина, 28а
- Тропаревский пруд
- Черневский пруд
- Пруд у санатория "Узкое"
- Пруд на Нахимовском проспекте
- Борисовские пруды
- Царицынский пруд
- Пруд Бекет
- Верхний Кузьминский пруд
- Нижний Люблинский пруд
- Шибаевский пруд
- Купель "Вернисаж в Измайлово"
- Донской ставропигиальный мужской монастырь
- Святое озеро
- Белое озеро
- Зона отдыха "Терлецкая дубрава", Ольховый пруд
- Красный пруд
- Бабаевский пруд
- Олений пруд
- Черное озеро
- Школьное озеро
- Троицк, река Десна, зона отдыха "Заречье"
- река Трешня, деревня Чернецкое
- пруд в селе Богоявление
- пруд в селе Покровское
- пруд в селе Былово
- пруд в деревне Кнутово
- пруд дома отдыха "Воскресенское"
- пруд в деревне Большое Свинорье
- пруд Ульяновского лесопарка
- пруд в поселке Мосрентген
- пруд в поселке Коммунарка
- купель в поселке Дома отдыха "Плесково"
- купель при храме Святой Троицы в деревне Васюнино
- купель в поселке ДСК "Мичуринец"
- купель в парке "Ручеек" (деревня Марушкино)
- купель в деревне Товарищево
- купель на источнике в районе деревни Евсеево-Кувекино
- купель в деревне Пучково
- купель в поселке Шишкин Лес
- купель в селе Ознобишино