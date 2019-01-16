Где искупаться в Москве на Крещение и как это сделать без вреда для здоровья

Для крещенских купаний с 18 на 19 января в столице оборудуют более 60 площадок. Окунуться в ледяную воду, как и в прошлом году, горожане смогут в купелях и прорубях. По оценкам столичных властей, поддержать традицию собираются как минимум 160 тысяч человек. Корреспондент "РГ" узнал, где искать иордани, как не получить обморожение и кому не стоит корчить из себя героя.

Ночь без мороза

Места для купания обустроят во всех округах города. Как обычно, больше всего точек на "крещенской" карте появится в Новой Москве - 20, и на северо-западе города - 11. Смогут москвичи искупаться, в частности, в митинском Ландшафтном парке, Кировской пойме, Бездонном озере, пруду поселка Рождествено. Окунуться можно будет и в центре столицы. Здесь откроют только одну площадку - у храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке. Купания везде начнутся в пятницу в 18.00. И продлятся на этот раз целые сутки - до 18.00 субботы.

Врачи просят горожан трезво оценить свои силы и заранее сходить на прием в поликлинику

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на всех площадках сделают деревянные настилы, установят теплые раздевалки, туалеты и пункты с горячим чаем, а кое-где развернут и полевые кухни. Рядом оборудуют парковки для автомобилей. У каждой иордани будут дежурить медики, спасатели, волонтеры и полицейские.

Суровых крещенских морозов синоптики не обещают. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, днем 18 января ветрено, до четырех градусов мороза. В ночь на 19 января термометры покажут не ниже минус пяти. Однако полагаться на погоду все же не стоит. Элементарные правила безопасности лучше соблюдать.

Алкоголь - под запретом

Спасатели не советуют проводить в воде больше минуты. В противном случае можно заработать переохлаждение. Поэтому врачи просят трезво оценить свои силы и даже заранее сходить на прием к терапевту, пройти обследование на предмет хронических "болячек". Лезть в прорубь не стоит сердечникам, беременным женщинам, больным сахарным диабетом, астмой, бронхитом, гайморитом. В этом же "черном" списке - люди с язвой, гепатитом, заболеваниями мочеполовой системы и кожи. Остальным медики советуют готовиться к купанию заранее, шаг за шагом закаляя организм. Например, можно принимать холодный душ, говорит физиолог Дмитрий Сафонов. "Чтобы избежать обморожения, важно помнить: запрещено окунаться в воду, температура которой - минус десять градусов, - пояснил он "РГ". - Под запретом и спиртные напитки, дающие мнимый эффект. Они приводят не к согреванию, а к обморожению".

148 тысяч человек в Москве приняли участие в прошлогодних крещенских купаниях

Перед обрядом можно слегка перекусить, но главное - не переедать. Важно и слегка размяться - сделать несколько приседаний и наклонов. Для начала можно намочить лицо, грудь, живот и спину и только потом окунаться полностью. Главный врач крупной частной клиники Антон Глобин советует не мочить голову, а опускаться в воду по шею. "После купания нужно интенсивно растереться сухим полотенцем и сразу же одеться, - говорит он. - Лучше выбирать свободную одежду, чтобы не нарушать процессов кровообращения". По мнению Глобина, не лишними будут шерстяные перчатки, носки и шапка. И, конечно, горячий чай или заранее заваренный имбирный напиток с медом. Если появилось учащенное сердцебиение и не хватает воздуха, нужно сразу же обратиться к врачу.

В Подмосковье тоже организуют места для крещенских купаний. Всего подготовят более двухсот купелей. Окунуться можно будет при храмах, церквях, святых источниках, у прудов и водоемов. Здесь сделают безопасные спуски в воду, настилы и раздевалки. Рядом, как и в Москве, будут дежурить медики и спасатели. А у крупных водоемов - водолазы.

Кстати



Что взять с собой для купания в крещенскую ночь? Желательно захватить комплект сухой одежды, полотенце, махровый халат, плавки или купальник, резиновую шапочку, нескользящие тапочки или шерстяные носки.

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Где искупаться в столице на Крещение?