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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

16.01.2019 11:27
Текст: Ангелина Зеленькова

Где в Москве дешевле всего снимать квартиру

Снять однокомнатную квартиру в Москве можно за 22 тысячи рублей в месяц. Именно столько стоит однушка в Южном Бутово.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Для сравнения, еще в октябре прошлого года можно было арендовать однокомнатную квартиру в 5 минутах транспортом от станции метро "Печатники" всего за 19,9 тысячи рублей в месяц. Минимальная арендная ставка в новом году увеличилась примерно на 2 тысячи рублей, говорится в отчете ежемесячного рейтинга, который составляют специалисты департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Возглавила рейтинг демократичных предложений найма квартир однушка в новостройке в Южном Бутово. Собственники сдают ее за 22 тысячи рублей в месяц. Квартира расположена в 5 минутах транспортом от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" на 10-м этаже 14-этажной новостройки на улице Маршала Савицкого. Общая площадь квартиры - 40 кв. м, габариты кухни - 10 кв. м, есть гардеробная и застекленная лоджия. Для проживания в квартире имеется вся необходимая мебель и бытовая техника.

На втором месте рейтинга однокомнатная квартира за 23 тысячи рублей. Она находится на 6-м этаже девятиэтажки на Матвеевской улице. Общая площадь квартиры - 35 кв. м, кухня - 8 кв. м, есть застекленная лоджия. Ближайшая станция метро "Славянский бульвар" - в 10 минутах транспортом.

Третье место заняла однушка за 24 тысячи рублей в месяц на первом этаже двенадцатиэтажки на Липецкой улице. Площадь квартиры 39 кв. м с кухней в 9 кв. м и раздельным санузлом. Ближайшая станция метро - "Царицыно" находится в 15 минутах транспортом. В квартире выполнен косметический ремонт, есть вся мебель и бытовая техника.

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На четвертой строчке - однокомнатная квартира за 25 тысяч рублей на 10-м этаже шестнадцатиэтажки на Ярославском шоссе. Собственниками сдается впервые. Площадь квартиры - 40 кв. м, кухня - 10,5 кв. м. Она находится в 10 минутах транспортом от станции метро "ВДНХ".

И замыкает топ-5 самых демократичных предложений однушка за 26 тысяч рублей. Квартира находится на 15-м этаже шестнадцатиэтажки в Батайском проезде. Неподалеку станция метро "Марьино" - в 5 минутах транспортом. Площадь квартиры - 38 кв. м с кухней в 9 кв. м. Как и в других лидерах рейтинга, в квартире есть вся мебель и бытовая техника.

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