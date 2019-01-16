Как изменится к 2022 году площадь Савеловского вокзала?

Любая стройка всегда чревата неудобствами. Котлованы, заборы, перекрытия... Те, кто живет и работает по соседству с Савеловским вокзалом, испытали это на себе. Вот почему сейчас, когда уже здесь заработала вторая станция метро - "Савеловская" Большой кольцевой линии, горожане с нетерпением поглядывают вокруг: а когда же с площади исчезнут следы стройки? И какой мы тогда увидим эту площадь?

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Любовь Проценко

- Уже к лету этого года на площади Бутырской заставы - так правильно называется площадь Савеловского вокзала, заборов практически не будет, - рассказал корреспонденту "РГ" Альберт Суниев, замгенерального директора по девелопменту "Мосинжпроекта". - Останется только небольшая часть огороженной территории, где строится подземный пешеходный переход к фронтам посадки-высадки длиной более 100 метров на наземный городской транспорт. Начать их строительство, как и самого перехода, планируется в первом квартале этого года. А завершить работы за год - во втором квартале 2020 года. И тогда пассажиры метро смогут пересаживаться на наземный городской транспорт по принципу "Сухие ноги". Ожидать же автобус или электробус, для которого здесь построят зарядную станцию, горожане будут с комфортом - под крышей и на лавочках. К этому моменту должно практически завершиться и все наземное благоустройство - озеленение вдоль остановочных пунктов, покрытие площади плиткой и разбивка газонов.

А к концу 2022 года на площади Бутырской заставы вырастет один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов, которым в сутки будут пользоваться 245 тысяч пассажиров. К их услугам уже работают две станции метро - "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии и "Савеловская" Большой кольцевой линии. Именно подземка возьмет на себя и в будущем большую часть пассажиропотока - 125 тысяч человек в сутки. На втором месте по загруженности будет железная дорога - 50 тысяч пассажиров в сутки. И на третьем - наземный общественный транспорт - 70 тысяч пассажиров. Исторически ходят здесь и пригородные электрички Савеловского и Белорусского направлений железной дороги. К концу же 2019 года планируется запустить поезда первого Московского центрального диаметра - "Лобня - Одинцово". Для любителей покрутить педали в планах строителей - велодорожка и велопарковка. Как показывает жизнь, чем комфортнее в городе становится общественный транспорт и чем удобнее пересадка с одного его вида на другой, тем больше жителей столицы начинают пользоваться личными автомобилями только для поездок на дачу. И это понятно: зачем тратить деньги на бензин и на парковку, если вас довозят без лишних хлопот и до дома, и до работы?

В коммерческую часть транспортно-пересадочного узла "Савеловская" входит только строительство гостиницы - на 180 номеров и с подземной парковкой на 60 машин, которой смогут пользоваться все проживающие и работающие поблизости. Переговоры о ее строительстве сейчас ведутся с французскими партнерами. Разместится новый отель возле выхода с новой станции метро на улицу Бутырскую. Создание гостиничного комплекса планируется завершить к 2022 году. И вообще, уверены эксперты, новый транспортно-пересадочный узел, сделав для жителей севера Москвы более доступным весь город, станет драйвером развития прилегающих промышленных территорий, сейчас зачастую заброшенных.

96 транспортно-пересадочных узлов строится сейчас в Москве на станциях метро и МЦК. Благодаря им появится 89 новых пересадок на метро, 61 - на МЖД, 12 - на МЦД.

Другой крупный транспортно-пересадочный узел, который формируется в северной части столицы - это Ховрино. В конце прошлого года там открылся новый автовокзал "Северные ворота". Пока возле него останавливаются пригородные и городские автобусы, а в феврале-марте запустят и международные рейсы - в Финляндию, Беларусь, Украину, Молдавию и страны Прибалтики. Но уже сейчас пассажиры могут пересесть на одноименную станцию подземки. В ближайшее время и появится капитальный паркинг, рассчитанный на 400 машин. Полностью же ТПУ будет готов в 2020 году.