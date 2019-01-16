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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дом-пропан

Как не нарваться на мошенников при проверке газового оборудования в квартирах
Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Константин Завражин
Российская газета - Столичный выпуск №7766 (8)

Ревизию газового оборудования в столице проводят раз в год в каждой квартире. Но после взрывов в Магнитогорске и Шахтах власти Москвы решили еще раз оценить состояние и у себя. Для этого специалистам дано задание до 23 января побывать в каждой газифицированной квартире города.

- В Москве 1 миллион 815 тысяч квартир, где стоят газовые плиты, - рассказала "РГ" начальник управления внутридомового газового оборудования "Мосгаз" Татьяна Киселева. - Для сравнения, в 2000 году их было 2 миллиона 16 тысяч. Жилье обновляется, а в новостройках кухни только с электроплитами.

Проверкой занимаются в эти дни специальные комиссии, созданные в каждом округе столицы. В их составе - представители префектур и управ районов, управляющих компаний, "Мосгаза", Мосжилинспекции, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города и ГУ МЧС России по Москве. Возглавляют их заместители префекта по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Фото: iStock
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Какие нарушения чаще всего можно встретить в квартирах москвичей? По словам Киселевой, некоторые горожане во время ремонта прячут кран перекрытия газа, чтобы вид не портил: "Это очень опасно, ведь если произойдет утечка газа, до крана быстро добраться будет нельзя. Поэтому хозяева получат предписание вернуть кран на место".

Бывает, что от основной трубы к плите ставят резиновый шланг. С такими у специалистов разговор короткий - их попросту отключат, такая трубка не сертифицирована. "Мы устанавливаем краны с тремя степенями защиты, подводим к плите гибкие подводки для газа евростандарта со сроком годности на 15 лет и соответствующим сроком службы плиты, указанном в паспорте прибора", - пояснила Киселева.

По ее оценке, в 60% квартир стоят новые варочные поверхности. Не просто красивые и современные, но и отвечающие всем требования безопасности. Плиты в аварийном состоянии или устаревшие в ходе проверки также отключаются. Газ к ним не подадут до тех пор, пока жильцы квартиры не заменят оборудование. Пожилым москвичам, которым не по карману купить новую плиту, ее могут поменять за счет бюджета. К примеру, в 2012 году москвичам поменяли 70 тысяч плит, а в 2013 году - еще 1,5 тысячи.

Людей, не открывающих годами квартиру для проверки газового оборудования, в Москве нет, говорит Киселева. Если до кого-то не удалось достучаться с первого раза, на двери техники оставят уведомление и наведаются на следующий день.

Полезные телефоны

Как не нарваться на мошенников? Специалисты газового хозяйства проводят техническое обслуживание по графику, который размещен на сайте "Мосгаза". Они не оказывают платных услуг. Главное - сотрудники одеты в форму темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Попросите у них показать удостоверение. Информацию о визитере можно получить по номерам 104 или 112 (добавочный 04).

По всем вопросам, связанным с проведением проверки, нужно обращаться по телефону "Мосгаза":

+7 (495) 287-83-93
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