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16.01.2019 21:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сдать стволы!

Куда деть новогоднюю елку
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя №7767 (9)
Отпраздновали Старый Новый год - пришла пора, как ни грустно, избавляться от елки дома. По всей Москве в четверг заработают более 460 пунктов утилизации новогодних елок. Машины перемелют их в щепку, и из нее потом сделают экологичные поделки или декоративную посыпку для дорожек в парках.
Для многих животных хвоя - бесценный источник витаминов. Фото: РИА Новости Для многих животных хвоя - бесценный источник витаминов. Фото: РИА Новости
Для многих животных хвоя - бесценный источник витаминов. Фото: РИА Новости

Сдавать елку в утиль - давняя европейская традиция. У нас же после Старого Нового года (хорошо, если сразу после) деревья сбрасываются в мусорки. Ну максимум рачительные москвичи из хвойных веток делают морс. Но чтобы куда-то ехать сдавать?! Активисты движения "Раздельный сбор" напомнили, что впервые централизованно елки в Москве начали собирать только в 2016-м. Тогда волонтеры открыли три точки, и за праздники туда принесли 750 деревьев. В 2017-м к акции подключилось ГБУ "Мосприрода", и ели стали принимать уже и на особо охраняемых территориях. В итоге москвичи сдали после новогодних гуляний более 7 тысяч елок. Сейчас ожидают еще больше, потому что точки сбора открыли еще и районные "Жилищники".

Непроданным новогодним елкам нашли новое применение

Перед тем как сдавать елку, нужно снять с нее украшения и мишуру. Можно наломать ветки, так будет проще переработать дерево. Самую удобную карту "приемок" можно найти на rsbor-msk.ru. Когда придет время, за соснами, пихтами и елями приедет дробильная машина, рассказали "РГ" в городском департаменте природопользования и охраны окружающей среды. На тягач навешивают прицеп с краном, транспортером и собственно дробилкой с 12 ножами (смотрите нашу инфографику). Оператор грузит стволы, транспортер завозит их в молотилку - и через час 350 кубов праздничной древесины превращается в щепу. Из одной средней елки получается килограмм щепы. Потом из нее производят различные экологичные поделки. Например, ее охотно покупают мастера декупажа для украшения игрушек, декоративных элементов для ручек, блокнотов и других канцелярских принадлежностей.

А вот нераспроданные ели московские предприниматели традиционно сдают в зоопарк. Потому что одни животные очень хорошо елки едят, а другие - изучают. Колючие ветки как десерт употребляют сурки, капибары и слоны.

Инфографика: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Бабкин
Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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