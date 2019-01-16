Москву ожидает волна аномального тепла

На этой неделе температура в столице повысится до рекордных значений, сообщили в Гидрометцентре. Погоду определяет обширный Скандинавский циклон. Он уже принес в Москву порцию атлантического теплого воздуха во вторник, а давление понизилось почти до рекордных значений.

В среду и четверг ожидается некоторое понижение температуры. В среду дневная температура составит 5-3 градусов мороза. Ночью мороз усилится до 9 градусов. В четверг температура составит всего 3-1 градус ниже нуля. Пройдет снег, а ветер усилится до 17 метров в секунду.

Метель и ветер до 18 метров в секунду продолжится и в ночь на пятницу. А днем температура будет аномально теплой. В Москве и области столбики термометров могут дойти до +3 градусов.

Такие значения близки к температурному рекорду Москвы - 5,1 градуса тепла, зафиксированном в 2007 году.