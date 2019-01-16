Под Белгородом убившую внучку бабушку приговорили к 16 годам тюрьмы

Жительницу белгородского райцентра Валуйки приговорили к 16 годам колонии общего режима за убийство малолетней внучки.

Как сообщили в СУ СКР, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Белгородской области доказательства были признаны судом достаточными для приговора 42-летней женщине.

Напомним, что трагедия получила широкий резонанс. В начале прошлого года погибших детей - пятилетнего мальчика и трехлетнюю девочку - нашли в квартире бабушки и ее сожителя. Оказалось, что накануне взрослые были так пьяны, что приняли приехавших погостить детей за демонов.

Следствие установило, что мужчина убил мальчика, а женщина - внучку. Сожитель уже отправлен на принудительное лечение: медики признали, что он совершил преступление в невменяемом состоянии.