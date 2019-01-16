Под Владимиром произошла вспышка кори

Десятки случаев заболевания корью выявлены в Суздальском районе Владимирской области. Роспотребнадзор начал эпидемическое расследование.

Первые сигналы о распространении опасной инфекционной болезни во Владимирской области начали поступать 14 января. Сначала в Роспотребнадзор пришли сообщения о семи заболевших детях. К вечеру 15 января число заболевших увеличилось до 25. При этом 20 из пострадавших - дети.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, вспышка заболевания произошла в цыганском таборе на территории поселка Сновицы Суздальского района.

- Главная проблема многих цыган - их нелегальное перемещение по России и миру. Миграционных карт они не заполняют, медицинских справок не предоставляют. Обычно родители не ставят детей на учет в поликлинику и за медицинской помощью не обращаются, - отметили в ведомстве.

Справка "РГ"

Корь - это острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается при кашле и чихании. Болезнь крайне заразна. Среди непривитых людей заболеваемость корью достигает 100 процентов. У больного повышается температура, появляется кашель и насморк, на коже появляется сыпь. У людей с ослабленным иммунитетом корь вызывает осложнения: бронхит, пневмонию, поражения роговицы глаза. Самым опасным осложнением считается поражение центральной нервной системы - энцефалит и менингоэнцефалит. Чаще осложнения встречаются у взрослых и не привитых против кори детей. Единственным эффективным методом профилактики кори считается иммунизация.