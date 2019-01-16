Проезд на МЦД можно будет оплачивать банковскими картами

Новости

Видео: Сэмюэл Джексон назвал свои любимые роли 12:54
В Рязани пять человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика 12:50
Москвича накажут за "угон" машины с эвакуатора 12:44
Путин переназначил Кузнецову детским омбудсменом 12:43
Число пострадавших на заводе в Ленобласти возросло до трех 12:41
Ирландские дипломаты посетят задержанного за шпионаж Уилана в среду 12:39
Известные сценаристы готовят сериал про Наполеона 12:36
Во Франции 100 лет спустя всплыла немецкая подлодка 12:30
Ольга Куриленко и Гэри Олдман сыграют в британском триллере "Курьер" 12:28
Акции "РусАла" подешевели на санкционных новостях из США 12:26
"Балы" и "Бастионы" ЧФ нанесли удары по кораблям "противника" 12:25
Каждый седьмой пенсионер в Москве работает до 70 лет 12:24
В египетском оазисе нашли необычные гробницы 12:24
Пензенские власти закупят больничные койки после скандала с кроватями 12:23
В Челябинске "скорая" сбила женщину на переходе 12:21
Лавров: Требования Японии о возврате Курил противоречат Уставу ООН 12:20
Квентин Тарантино подался в кинокритики 12:20
На заводе в Ленобласти прогремел взрыв 12:15
В Саратовской области водитель иномарки сбил трех пешеходов 12:15
В Иране рассказали подробности ареста журналистки иранского канала 12:15
Первую поездку Дмитрия Медведева на Aurus Senat показали на видео 12:11
На Урале собака укусила за лицо двухлетнюю девочку 12:10
Лавров: Идея обмена Вышинского не поспособствует диалогу с Киевом 12:09
В "Гриффинах" больше не будут шутить про геев 12:02
Названы даты проведения VI Форума регионов Беларуси и России 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
16.01.2019 11:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Проезд на МЦД можно будет оплачивать банковскими картами

Текст: Иван Пышечкин

У пассажиров строящихся Московских центральных диаметров (МЦД) будет возможность оплатить проезд с помощью банковской карточки или смартфона, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Фото: mos.ru
"Тройка" в виде наклеек снова появится в продаже

Турникеты МЦД будут принимать карточки, которые поддерживают технологии бесконтактной оплаты PayPass и PayWave. Подойдет и большинство смартфонов и планшетов c технологией передачи данных NFC. Для "яблочных" устройств должна быть функция Apple Pay, для гаджетов на "андроиде" - Android Pay. Также оплату можно производить с помощью Samsung Pay.

"Это быстрый и удобный способ оплатить проезд: пассажиру не требуется записывать поездки на проездной билет", - рассказал заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, этот способ оплаты также сокращает число неплательщиков. Помимо банковских карт, расплатиться можно будет картой "Тройка", как и на любом виде московского транспорта.

Первые диаметры собираются ввести уже в конце 2019 - начале 2020 года. Это два маршрута: от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и от Нахабина до Подольска (МЦД-2).

Экономика Транспорт Общественный транспорт Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержан боевик, готовивший покушение на Путина в Сербии
ФСИН: Улюкаева не переводили в VIP-палату
В ЛНР заявили об угрозе взрыва военными ВСУ водохранилища в Донбассе
Песков рассказал, когда от слов Путина "кровь стынет"
Эксперт: Профессии водителя и продавца могут исчезнуть