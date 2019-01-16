Проезд на МЦД можно будет оплачивать банковскими картами

У пассажиров строящихся Московских центральных диаметров (МЦД) будет возможность оплатить проезд с помощью банковской карточки или смартфона, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Турникеты МЦД будут принимать карточки, которые поддерживают технологии бесконтактной оплаты PayPass и PayWave. Подойдет и большинство смартфонов и планшетов c технологией передачи данных NFC. Для "яблочных" устройств должна быть функция Apple Pay, для гаджетов на "андроиде" - Android Pay. Также оплату можно производить с помощью Samsung Pay.

"Это быстрый и удобный способ оплатить проезд: пассажиру не требуется записывать поездки на проездной билет", - рассказал заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, этот способ оплаты также сокращает число неплательщиков. Помимо банковских карт, расплатиться можно будет картой "Тройка", как и на любом виде московского транспорта.

Первые диаметры собираются ввести уже в конце 2019 - начале 2020 года. Это два маршрута: от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и от Нахабина до Подольска (МЦД-2).