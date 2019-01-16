Пожар вспыхнул в московской школе

Небольшой пожар произошел из-за короткого замыкания в школе московского района Митино на улице Дубравной.

Как сообщает сайт KP.ru, возгорание в спортзале на площади 0,5 квадратных метров быстро потушили. Благодаря слаженной работе спасательных служб и своевременной эвакуации, погибших и пострадавших нет. До приезда пожарных расчетов из здания вывели порядка 700 человек.

Также 16 января из-за возгорания в кабинете труда была эвакуирована школа на улице Бусиновская Горка. А в школе на улице Артюхиной учащихся и сотрудников заставили покинуть помещение из-за подгоревших блинов.