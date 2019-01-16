В центре Москвы насмерть замерзла женщина

Пожилая женщина насмерть замерзла в центре столицы. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в Пресненском районе. Женщину нашли на лавочке на Большой Никитской улице. Она была без сознания. Медики констатировали смерть от сильного переохлаждения.

Личность погибшей пока не установлена, документов у нее не оказалось. Есть версия, что женщина была бездомной. Все обстоятельства трагедии будут выяснены в ходе проверки.

Это уже, как минимум, пятый подобный случай с начала зимы в Москве. В начале декабря прошлого года на улице было найдено тело молодого футболиста "Локомотива" Алексея Ломакина. В середине того же месяца смертельное переохлаждение стало причиной смерти известного ученого Эдуарда Дубова. А на прошлой неделе в центре города при тех же обстоятельствах погибла бездомная женщина.

Кроме того, 15 января волонтеры обнаружили мертвым 29-летнего директора одной из торговых точек "Евросети" Дмитрия Ефимова. Молодой мужчина насмерть замерз недалеко от своего дома в новой Москве.