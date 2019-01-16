Поездка на такси обойдется рублей в 600-700. Но я спокойно стою на остановке и через пять минут ожидания сажусь в подошедший автобус с табличкой "Б" на лобовом стекле - москвичи называют эти автобусы "букашками". Салон занят примерно на треть, свободных мест много. Уже через 10 минут выхожу на Тверской улице, где снова жду - на этот раз автобус Н1. Он довозит меня почти до дома - пройтись остается не больше 10 минут.
В результате в течение часа среди ночи я добираюсь из центра на север Москвы за 59 рублей. Днем заплатил бы столько же, только времени потерял бы больше из-за пробок. Всего таких ночных маршрутов в Москве 13 - два из них под обозначением "Б" курсируют по внутренней и внешней сторонам Садового кольца, а еще 11 пересекают город с разных концов. Пять маршрутов круглосуточные, остальные работают только ночью - с 1.00 до 5.30, пока закрыто метро. Во многом они повторяют траекторию линий подземки, чтобы пассажирам было проще ориентироваться. Сразу девять маршрутов встречаются на одной остановке у станции метро "Китай-город" в центре города - отсюда ночью уехать проще всего, здесь же обычно делают пересадки. "Интервал движения автобусов "Б" составляет 15 минут, на остальных ночных маршрутах - 30 минут", - объяснили "СОЮЗу" в "Мосгортрансе".
Охвачены, конечно, не все районы города, но в любом случае добраться с севера на юг или востока на запад можно. Более того, ночные маршруты соединяют центр российской столицы с двумя аэропортами - Шереметьево и Внуково. Добраться туда на такси можно примерно за тысячу рублей, поездка на аэроэкспрессе обойдется в 500, и то только днем. А ночной автобус довезет вас за 38 рублей, если вы пользуетесь транспортной картой "Тройка", и за 55, если вы купите разовый билет у водителя. Это же правило работает и в обратном случае, если вы ночью прилетаете в Москву.
Остановки ночные автобусы делают по требованию - достаточно нажать кнопку в салоне или махнуть водителю. Впрочем, если водитель видит на остановке людей, то он останавливается сам. Каждую ночь пассажирами на 13 маршрутах становятся около 4 тысяч человек, по выходным их прибавляется на 5-7%. "Летом празднование победы российской сборной над испанцами в 1/8 финала чемпионата мира по футболу собрало рекордное число пассажиров - ночными маршрутами воспользовались 5 тысяч человек", - рассказали "СОЮЗу" в "Мосгортрансе". Что касается безопасности, то все автобусы и трамваи оборудованы камерами видеонаблюдения, в кабине есть тревожные кнопки, а у водителя - постоянная связь с диспетчером.
Интересно, что ночные маршруты можно использовать и в туристических целях. Например, 1 декабря после перерыва в строй вернулся работающий круглые сутки трамвай № 3. Интересен он тем, что курсирует по одному из самых живописных маршрутов - от станции метро "Чистые пруды" едет по Бульварному кольцу, потом пересекает Москву-реку по Большому Устьинскому мосту с видом на Кремль и дальше через Павелецкий вокзал следует на улицу Академика Янгеля. Если прокатитесь от "Чистых прудов" до Павелецкого вокзала, то получите экскурсию по ночной Москве практически даром.
НОЧНУЮ жизнь Минска бурной не назовешь: потому и предпринимавшиеся ранее попытки пустить ночные маршруты наземного транспорта особого успеха не имели. Около 15 лет назад по ночному расписанию некоторое время ходили трамваи маршрута № 1, проложенного в окрестностях центральной транспортной артерии Минска - проспекта Независимости. Эксперимент был признан неудачным: среди пассажиров оказалось немало хулиганов, портивших подвижной состав. В 2015-м из центра к отдаленным районам дважды запускали маршрутки. Если в первом случае микроавтобусы каждую ночь выполняли по пять рейсов в прямом и обратном направлении, то во втором - только по два рейса в прямом и по одному в обратном. И то не каждую ночь, а лишь по субботам, воскресеньям и понедельникам. Не прижилось и это начинание: желающих прокатиться оказалось слишком мало.
Возможно, авторы идеи могли бы быть и понастойчивее: за несколько недель далеко не все пассажиры узнали о ночных маршрутах. Но у транспортников свой резон: долго гонять микроавтобусы пустыми накладно, да и цены в маршрутках заметно выше, чем в обычных рейсовых автобусах, где гарантия, что желающих будет достаточно для окупаемости? Выпускать же на улицы после полуночи автобусы или троллейбусы тоже нецелесообразно: кто будет платить за проезд, если контролеры спят?..
В роли ночных перевозчиков в Минске давно и вполне успешно выступают обычные автомобили с шашечками. Добраться из одного конца города в другой на такси одной из самых популярных в Минске служб можно за 12-16 рублей (чуть больше 6-9 долларов), а объехать всю столицу по кольцу - за 31 рубль (около 15 долларов). Разве это деньги для того, кто гуляет всю ночь?!
Пассажиры поездов, приехавших в Минск ночью, тоже не будут ждать первого автобуса (кстати, некоторые маршруты наземного транспорта начинают работу в начале шестого и заканчивают после часу ночи): железнодорожный вокзал находится в самом центре города, и траты на такси не так уж велики. А что касается авиапассажиров, то между автовокзалом "Центральный" и Национальным аэропортом Минск курсируют автобусы-экспрессы. Причем маршрут № 300Э довезет до аэропорта и обратно и после полуночи: в ночные часы у него предусмотрено четыре рейса.
Изменить мнение минских транспортников о ночных пассажирских перевозках сегодня, пожалуй, могут либо глобальные перемены в распорядке дня горожан, либо существенный приток туристов, готовых развлекаться 24 часа в сутки.
Кстати
Посмотреть список ночных маршрутов и их карту, точное расписание движения и другие подробности можно на сайте "Мосгортранса". Сделать это лучше заранее, поскольку в некоторые районы ночной транспорт пока не доходит, к тому же получасовое ожидание на остановке зимой вряд ли будет приятным. Проще подойти точно к моменту прибытия автобуса, расписание они соблюдают неукоснительно.