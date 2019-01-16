В Москве ночью можно добраться до любой точки города всего за 38 руб.

Думаете, что такси - единственная возможность в ночной Москве добраться до места назначения? Как бы не так! Запущенные несколько лет назад ночные маршруты общественного транспорта сегодня превратились в целую сеть, благодаря которой припозднившиеся москвичи и туристы могут среди ночи добраться домой и даже в аэропорт почти бесплатно. При этом знают о такой возможности далеко не все и зачастую переплачивают таксистам, не видя альтернативы. А она есть - корреспондент "СОЮЗа" убедился в этом лично. Середина января, три часа ночи, остановка на Садовом кольце возле станции метро "Смоленская". Оказался я здесь после встречи с друзьями, которая закончилась прогулкой по ночному Арбату. Теперь надо как-то добираться домой - на окраину, в район Речного вокзала.

Инфографика "РГ": Александр Чистов/ Александр Мелешенко

Поездка на такси обойдется рублей в 600-700. Но я спокойно стою на остановке и через пять минут ожидания сажусь в подошедший автобус с табличкой "Б" на лобовом стекле - москвичи называют эти автобусы "букашками". Салон занят примерно на треть, свободных мест много. Уже через 10 минут выхожу на Тверской улице, где снова жду - на этот раз автобус Н1. Он довозит меня почти до дома - пройтись остается не больше 10 минут.

В результате в течение часа среди ночи я добираюсь из центра на север Москвы за 59 рублей. Днем заплатил бы столько же, только времени потерял бы больше из-за пробок. Всего таких ночных маршрутов в Москве 13 - два из них под обозначением "Б" курсируют по внутренней и внешней сторонам Садового кольца, а еще 11 пересекают город с разных концов. Пять маршрутов круглосуточные, остальные работают только ночью - с 1.00 до 5.30, пока закрыто метро. Во многом они повторяют траекторию линий подземки, чтобы пассажирам было проще ориентироваться. Сразу девять маршрутов встречаются на одной остановке у станции метро "Китай-город" в центре города - отсюда ночью уехать проще всего, здесь же обычно делают пересадки. "Интервал движения автобусов "Б" составляет 15 минут, на остальных ночных маршрутах - 30 минут", - объяснили "СОЮЗу" в "Мосгортрансе".

В Москве работают 13 ночных маршрутов общественного транспорта. А вот в Минске ночной транспорт не прижился, и его функции успешно выполняют обычные автомобили с шашечками

Охвачены, конечно, не все районы города, но в любом случае добраться с севера на юг или востока на запад можно. Более того, ночные маршруты соединяют центр российской столицы с двумя аэропортами - Шереметьево и Внуково. Добраться туда на такси можно примерно за тысячу рублей, поездка на аэроэкспрессе обойдется в 500, и то только днем. А ночной автобус довезет вас за 38 рублей, если вы пользуетесь транспортной картой "Тройка", и за 55, если вы купите разовый билет у водителя. Это же правило работает и в обратном случае, если вы ночью прилетаете в Москву.

Остановки ночные автобусы делают по требованию - достаточно нажать кнопку в салоне или махнуть водителю. Впрочем, если водитель видит на остановке людей, то он останавливается сам. Каждую ночь пассажирами на 13 маршрутах становятся около 4 тысяч человек, по выходным их прибавляется на 5-7%. "Летом празднование победы российской сборной над испанцами в 1/8 финала чемпионата мира по футболу собрало рекордное число пассажиров - ночными маршрутами воспользовались 5 тысяч человек", - рассказали "СОЮЗу" в "Мосгортрансе". Что касается безопасности, то все автобусы и трамваи оборудованы камерами видеонаблюдения, в кабине есть тревожные кнопки, а у водителя - постоянная связь с диспетчером.

Интересно, что ночные маршруты можно использовать и в туристических целях. Например, 1 декабря после перерыва в строй вернулся работающий круглые сутки трамвай № 3. Интересен он тем, что курсирует по одному из самых живописных маршрутов - от станции метро "Чистые пруды" едет по Бульварному кольцу, потом пересекает Москву-реку по Большому Устьинскому мосту с видом на Кремль и дальше через Павелецкий вокзал следует на улицу Академика Янгеля. Если прокатитесь от "Чистых прудов" до Павелецкого вокзала, то получите экскурсию по ночной Москве практически даром.

Ночные маршруты можно использовать и в туристических целях - увидите москву практически даром. Фото: Роман Щербенков.

НОЧНУЮ жизнь Минска бурной не назовешь: потому и предпринимавшиеся ранее попытки пустить ночные маршруты наземного транспорта особого успеха не имели. Около 15 лет назад по ночному расписанию некоторое время ходили трамваи маршрута № 1, проложенного в окрестностях центральной транспортной артерии Минска - проспекта Независимости. Эксперимент был признан неудачным: среди пассажиров оказалось немало хулиганов, портивших подвижной состав. В 2015-м из центра к отдаленным районам дважды запускали маршрутки. Если в первом случае микроавтобусы каждую ночь выполняли по пять рейсов в прямом и обратном направлении, то во втором - только по два рейса в прямом и по одному в обратном. И то не каждую ночь, а лишь по субботам, воскресеньям и понедельникам. Не прижилось и это начинание: желающих прокатиться оказалось слишком мало.

Возможно, авторы идеи могли бы быть и понастойчивее: за несколько недель далеко не все пассажиры узнали о ночных маршрутах. Но у транспортников свой резон: долго гонять микроавтобусы пустыми накладно, да и цены в маршрутках заметно выше, чем в обычных рейсовых автобусах, где гарантия, что желающих будет достаточно для окупаемости? Выпускать же на улицы после полуночи автобусы или троллейбусы тоже нецелесообразно: кто будет платить за проезд, если контролеры спят?..

В роли ночных перевозчиков в Минске давно и вполне успешно выступают обычные автомобили с шашечками. Добраться из одного конца города в другой на такси одной из самых популярных в Минске служб можно за 12-16 рублей (чуть больше 6-9 долларов), а объехать всю столицу по кольцу - за 31 рубль (около 15 долларов). Разве это деньги для того, кто гуляет всю ночь?!

Пассажиры поездов, приехавших в Минск ночью, тоже не будут ждать первого автобуса (кстати, некоторые маршруты наземного транспорта начинают работу в начале шестого и заканчивают после часу ночи): железнодорожный вокзал находится в самом центре города, и траты на такси не так уж велики. А что касается авиапассажиров, то между автовокзалом "Центральный" и Национальным аэропортом Минск курсируют автобусы-экспрессы. Причем маршрут № 300Э довезет до аэропорта и обратно и после полуночи: в ночные часы у него предусмотрено четыре рейса.

Изменить мнение минских транспортников о ночных пассажирских перевозках сегодня, пожалуй, могут либо глобальные перемены в распорядке дня горожан, либо существенный приток туристов, готовых развлекаться 24 часа в сутки.

Кстати

Посмотреть список ночных маршрутов и их карту, точное расписание движения и другие подробности можно на сайте "Мосгортранса". Сделать это лучше заранее, поскольку в некоторые районы ночной транспорт пока не доходит, к тому же получасовое ожидание на остановке зимой вряд ли будет приятным. Проще подойти точно к моменту прибытия автобуса, расписание они соблюдают неукоснительно.