В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье на 17 января объявлен желтый уровень погодной опасности - синоптики прогнозируют на территории региона снегопады и образование гололедицы, а также сильный ветер, образующий метель.

Температура воздуха завтра к вечеру составит -3…-1° в столице и 5…0° по области. В ночь на пятницу снег и сильный ветер не прекратятся, при этом станет еще теплее - температура приблизится к рекордной.

"Днем 18 января осадки в Московском регионе будут небольшими, по-прежнему ветрено, температура в столице +1…+3°, по области -2…+3°, - прогнозируют в Гидрометцентре РФ. - Следует отметить, что такие значения очень близки к температурному рекорду Москвы, который отмечался в 2007 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки +5,1°".

В Крещенскую ночь снова установятся морозы, хоть и не сильные - в Москве будет -6…-4°, по области -8…-3°. Подобная температура останется характерной и для выходных в целом.