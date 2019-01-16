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16.01.2019 00:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Доедем на батарейках

В Москве запущен пятый маршрут электробуса
Текст: Иван Пышечкин
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Столичный выпуск №7765 (7)
На этой неделе в столице запущен пятый по счету маршрут электробусов - номер 83. Он связал сразу несколько районов на востоке Москвы со станциями подземки и МЦК. А всего за пару дней до Нового года заработал четвертый маршрут - в Медведково. Сейчас в городе курсирует уже более 40 единиц таких экологически чистых автобусов, и цифра будет постоянно расти. Ведь с 2021 года Москва планирует отказаться от закупок "дизелей".

Главное сомнение, которое с самого начала вызывали электробусы, - смогут ли они выдержать московские морозы? Корреспондент "РГ" решил сам прокатиться на новом транспорте, чтобы понять, насколько уверенно чувствуют себя пассажиры в салоне машины без сжигания привычного топлива. Выяснилось, что московские электробусы вполне успешно справляются с перевозкой горожан в морозные дни . Заряжаются на конечных станциях маршрутов, а также в парке перед выходом на линию, рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосгортранса". Отметили, что полного заряда аккумуляторных батарей хватает в среднем на 30-40 км . Как говорится, доверяй, но проверяй.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Стартуем по 649-му маршруту от автопарка на Осташковской улице. Чтобы вернуться на это же место, где сейчас курсируют четыре электробуса, нужно проехать 26 остановок. Это около 12 км пути. На индикаторе заряда батареи в кабине водителя 85%. Должно хватить, трогаемся! "Электробусы идут довольно шустро, тормоза четкие и при этом мягкие, используется рекуперативное торможение", - не без гордости рассказывает водитель Владимир Степанов. Первым пассажиром стала пенсионерка Наталия, на электробусе она раньше не ездила. "Намного тише в салоне. Двигателя вообще не слышно", - заметила она. На следующей остановке присоединилось еще несколько пассажиров . "Давно нужно было запустить такой транспорт в Москве. Очень хочется дышать чистым воздухом! Лишь бы не ломались", - говорит местная жительница Валентина. У станции метро Бабушкинская салон заполнился наполовину. Главный вопрос у всех - "Сколько протянет?". Между тем, на индикаторе 75% зарядки, хотя полмаршрута позади. Когда вернулись обратно в автопарк, заряд аккумулятора составил 65%. То есть, общий уровень заряда батареи упал только на 20% за время всего рейса.

Несложные расчеты показывают, что даже зимой новая техника может пробежать без подзарядки около 50 км, а не 30-40 км, как поскромничали в "Мосгортрансе". Практика показала, что электробус уверенно протянет даже не один, а целых 4 рейса по своему маршруту (по крайней мере не очень длинному) без пополнения запаса аккумулятора. Потом после короткой подзарядки снова можно на маршрут.

Первые пассажиры электробуса сразу оценили тишину в салоне. Фото: Александр Корольков/ РГ

К слову, зарядок в городе будет со временем становиться все больше, как и самих электробусов. "Экологичный транспорт в столицу поставляют российские производители - КАМАЗ и ГАЗ. Каждый из них до конца марта 2019 года поставит по 100 электробусов и 31 зарядной станции", - сообщили "РГ" в пресс-службе перевозчика. Всего в 2019-2020 годах городские власти Москвы намерены покупать по 300 электробусов в год.

Кстати

С понедельника на 83-й маршрут на востоке Москвы вышло сразу 6 электробусов. Они идут по Уссурийской и Хабаровской улицам в Гольянове, пересекают все Северное Измайлово по Щелковскому шоссе, довозя пассажиров до станций метро "Щелковская" и "Черкизовская" и МЦК "Локомотив", и в итоге прибывают к станции подземки "Преображенская площадь". В обе стороны это чуть больше 17 км, что примерно на 40% длиннее маршрута электробусов в Медведкове.

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