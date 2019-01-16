45 тысяч горожан подали впервые заявления на бесплатный отдых.
На путевки за счет горбюджета, напомню, могут рассчитывать дети 13 льготных категорий. В списке, например, сироты, инвалиды и ребята из малообеспеченных семей. Забронировать место под солнцем своему чаду родители могли, как и раньше, в два этапа. Первый стартовал в прошлом ноябре. Тогда предлагалось определиться со временем отдыха и регионом, куда хотелось бы отправить ребенка. Или выбрать сертификат на 30 тысяч рублей взамен путевки.
Второй этап продлится с 7 по 21 февраля. Тем, чьи заявки будут одобрены, предложат выбрать конкретную базу отдыха, а также точные сроки заезда. Первыми путевки получат дети-сироты и те, кто за последние три года правом на бесплатный отдых так и не воспользовался. "Несмотря на возросшую стоимость детского отдыха, квоту удалось сохранить на уровне прошлых лет, - пояснил Василий Овчинников. - Отдохнут за год более 52 тысяч детей и сопровождающих их взрослых, в том числе 11 тысяч детей-сирот, 6 тысяч детей с инвалидностью и почти 34 тысячи детишек из малообеспеченных семей". Программы для детских лагерей уже составлены - их шесть, все новые и все на 21 день. Мастер-классы и подвижные игры дети посвятят творчеству, финансовой грамотности, здоровому образу жизни и истории Москвы. Как рассказали "РГ", минувшим летом самым популярным регионом у москвичей стал Краснодарский край. Затем идут Крым и Севастополь, Кавказские Минеральные Воды.