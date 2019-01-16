В оздоровительные лагеря из столицы летом поедут более 52 тысяч льготников. Как рассказал "РГ" гендиректор "Мосгортура" Василий Овчинников,

45 тысяч горожан подали впервые заявления на бесплатный отдых.

На путевки за счет горбюджета, напомню, могут рассчитывать дети 13 льготных категорий. В списке, например, сироты, инвалиды и ребята из малообеспеченных семей. Забронировать место под солнцем своему чаду родители могли, как и раньше, в два этапа. Первый стартовал в прошлом ноябре. Тогда предлагалось определиться со временем отдыха и регионом, куда хотелось бы отправить ребенка. Или выбрать сертификат на 30 тысяч рублей взамен путевки.

Второй этап продлится с 7 по 21 февраля. Тем, чьи заявки будут одобрены, предложат выбрать конкретную базу отдыха, а также точные сроки заезда. Первыми путевки получат дети-сироты и те, кто за последние три года правом на бесплатный отдых так и не воспользовался. "Несмотря на возросшую стоимость детского отдыха, квоту удалось сохранить на уровне прошлых лет, - пояснил Василий Овчинников. - Отдохнут за год более 52 тысяч детей и сопровождающих их взрослых, в том числе 11 тысяч детей-сирот, 6 тысяч детей с инвалидностью и почти 34 тысячи детишек из малообеспеченных семей". Программы для детских лагерей уже составлены - их шесть, все новые и все на 21 день. Мастер-классы и подвижные игры дети посвятят творчеству, финансовой грамотности, здоровому образу жизни и истории Москвы. Как рассказали "РГ", минувшим летом самым популярным регионом у москвичей стал Краснодарский край. Затем идут Крым и Севастополь, Кавказские Минеральные Воды.