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16.01.2019 00:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дорога к солнцу

Завершен прием заявлений на летний отдых для детей
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7765 (7)
В оздоровительные лагеря из столицы летом поедут более 52 тысяч льготников. Как рассказал "РГ" гендиректор "Мосгортура" Василий Овчинников,

45 тысяч горожан подали впервые заявления на бесплатный отдых.

Фото: Photoxpress.ru
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На путевки за счет горбюджета, напомню, могут рассчитывать дети 13 льготных категорий. В списке, например, сироты, инвалиды и ребята из малообеспеченных семей. Забронировать место под солнцем своему чаду родители могли, как и раньше, в два этапа. Первый стартовал в прошлом ноябре. Тогда предлагалось определиться со временем отдыха и регионом, куда хотелось бы отправить ребенка. Или выбрать сертификат на 30 тысяч рублей взамен путевки.

Второй этап продлится с 7 по 21 февраля. Тем, чьи заявки будут одобрены, предложат выбрать конкретную базу отдыха, а также точные сроки заезда. Первыми путевки получат дети-сироты и те, кто за последние три года правом на бесплатный отдых так и не воспользовался. "Несмотря на возросшую стоимость детского отдыха, квоту удалось сохранить на уровне прошлых лет, - пояснил Василий Овчинников. - Отдохнут за год более 52 тысяч детей и сопровождающих их взрослых, в том числе 11 тысяч детей-сирот, 6 тысяч детей с инвалидностью и почти 34 тысячи детишек из малообеспеченных семей". Программы для детских лагерей уже составлены - их шесть, все новые и все на 21 день. Мастер-классы и подвижные игры дети посвятят творчеству, финансовой грамотности, здоровому образу жизни и истории Москвы. Как рассказали "РГ", минувшим летом самым популярным регионом у москвичей стал Краснодарский край. Затем идут Крым и Севастополь, Кавказские Минеральные Воды.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отдых детей в летних лагерях
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