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16.01.2019 00:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уважаемый шкаф

В Подмосковье откроют спецплощадки для крупного мусора
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7765 (7)
Внимательно следить за тем, как в подмосковных городах приживается раздельный сбор мусора, поручил главам муниципалитетов губернатор области Андрей Воробьев. "Прошу сопровождать все процессы. Мы должны спокойно и цивилизованно, по новому экологическому стандарту, на который перешли в 2019 году, навести порядок с мусором. Нет сомнений, что мы уйдем от зловонных свалок", - отметил Воробьев на заседании правительства региона.

По мнению властей, переход на раздельный сбор коммунальных отходов в Подмосковье идет без серьезных сбоев. Все семь региональных операторов приступили к работе, отходы на полигоны и мусоросортировочные комплексы привозят по электронным талонам, чтобы был учтен каждый мусоровоз, в городах продолжается установка разноцветных контейнеров для сухого, перерабатываемого и всего остального мусора, а для жителей открыли "горячую линию", где можно было получить ответ на любой вопрос, связанный с новыми мусорными правилами. Кстати, в новогодние праздники эта "горячая линия" раскалилась от жалоб граждан, сетовавших на то, что мусор из их дворов перестал вывозиться вообще.

Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора

В общей сложности поступило порядка 1,4 тысячи таких обращений. "Проблема была связана с теми мусоровывозящими компаниями, которые уходили с рынка. Все они должны были работать до конца декабря, но некоторые прекратили вывозить отходы еще 28-го числа. Новым региональным операторам первые несколько дней нового года пришлось выгребать мусор, накопленный за два-три дня", - объяснил министр жилищно-коммунального хозяйства области Евгений Хромушин. Сейчас общая "горячая линия" закрыта, но каждый региональный оператор открыл свою, которая будет работать в подведомственных ему муниципалитетах. Номера размещены на сайтах операторов.

Рассказал Хромушин и о планах по созданию в Подмосковье специализированных площадок для сбора крупногабаритного мусора. Это ноу-хау, подсмотренное за рубежом. Такие площадки обычно организуются в крупных городах и служат не только для выноса сломанных шкафов и диванов. На них можно оставить и вполне работоспособную мебель или технику, если, к примеру, ее хозяин купил себе более современный аналог. А старые предметы быта с удовольствием заберут нуждающиеся. По словам областного министра ЖКХ, потребуется год-два, чтобы подобные площадки появились и в Подмосковье.

Переход на раздельный сбор коммунальных отходов в Подмосковье идет без серьезных сбоев

Их создание, впрочем, уже началось. Со вчерашнего дня в области впервые открылись 90 пунктов приема отслуживших свое новогодних елок. Они как раз считаются крупногабаритным мусором, и теперь гражданам предлагается не втыкать ели в сугробы и не оставлять их у мусорных контейнеров, а нести на специальные площадки, откуда деревья увезут на переработку. Пока спецплощадки открылись только в крупных областных городах, но уже к следующему году появятся по всему региону.

Кстати

Между Москвой и областью заключено соглашение о поэтапном сокращении объемов мусора, который столица ежегодно утилизирует в Подмосковье. В этом году Москва привезет около 4,5 миллиона тонн отходов. К 2023 году объем будет снижен до 1,4 миллиона тонн.

Экономика ЖКХ Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Реформа по сбору и утилизации отходов
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