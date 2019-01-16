В Воронеже завели дело после ДТП с восемью погибшими

Воронежская полиция возбудило уголовное дело по факту крупной аварии, в которой погибли восемь человек.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

- По делу назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Транспортные средства осмотрены на предмет технической исправности и приобщены к материалам дела, как вещественные доказательства, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Напомним, столкновение трех автомобилей произошло во вторник на 166 километре трассы Курск-Борисоглебск. Lexus LX 570 с белгородскими номерами протаранил два встречных автомобиля: Kia Rio и Toyota Land Cruiser. Машины загорелись. Ни одному из сидевших внутри людей не удалось выбраться наружу, погибли восемь человек.

Жертвы аварии опознаны. В Lexus ехали управляющий директор ОЭМК 59-летний Александр Тищенко и его 45-летний водитель Василий Юмашев. В Toyota погибли пятеро белгородцев 27, 29, 34, 35 и 53 лет. В Kia - 46-летний житель Воронежа. Холдинг "Металлоинвест", в который входит ОЭМК, пообещал помощь семьям всех жертв аварии.