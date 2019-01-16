Архив в Якутии ищет владельцев забытых трудовых книжек

Новости

Рубль вырос по отношению к доллару и евро 20:17
Минтранс предложил добавить средства на льготные полеты с Дальнего Востока 20:15
Умер режиссер Ленин Раджендран 20:15
"Русский дом" в Давосе объявил программу мероприятий к форуму 20:02
Производитель девятка яиц пообещал продавать его по цене восьми 19:57
США анонсировали 2 февраля запуск процедуры выхода из ДРСМД 19:45
В Москве коллекторы "атаковали" школу 19:18
Украина вошла в ТОП-10 по темпу роста долларовых миллионеров 19:18
Названа причина смерти актера Павла Салиман-Владимирова 19:01
В Госдуме назвали цель санкций против "сотрудников ГРУ" 18:57
Под Белгородом убившую внучку бабушку приговорили к 16 годам тюрьмы 18:50
Организаторов премии "Грэмми" обвинили в дискриминации женщин 18:48
Командование коалиции подтвердило гибель четырех военных США в Сирии 18:46
"Газпром" увеличил добычу газа в начале января 18:39
В Татарстане скончался известный певец Ильгам Шакиров 18:38
Раскольники захватили храм канонической УПЦ во Львовской области 18:37
В парламенте Южной Кореи открылась выставка картин КНДР 18:30
Из-за короткого замыкания из гимназии в Москве эвакуированы школьники 18:07
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами 18:06
На Кавминводах выяснят причину смерти девушки в больнице 18:04
Археологи переписали историю одомашнивания собак 17:59
Максим Орешкин возглавит российскую делегацию на форуме в Давосе 17:58
Найдены следы легендарной древней панацеи 17:56
Агент посоветовал "Зениту" идеальную замену Паредесу 17:49
Минфин разместил ОФЗ на 35,1 млрд рублей 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
16.01.2019 19:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

приходите или пишите

Архив в Якутии ищет владельцев забытых трудовых книжек
Текст: Владимир Таюрский ("Российская газета", Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7766 (8)
Муниципальный архив Ленского района Якутии разыскивает владельцев невостребованных трудовых книжек. Начали искать у себя в районе, а забывчивые граждане, столкнувшиеся с проблемами при оформлении пенсий, стали откликаться из разных уголков страны.

В фондах архива скопилось несколько сотен трудовых книжек. Большая часть их попала туда 15-20 лет назад, когда по району прокатилась волна ликвидации предприятий. По закону все документы были направлены на хранение в архив. Среди них оказалось просто огромное количество трудовых.

Фото: iStock
Якутия вошла в тройку лидеров по добыче золота

- А ведь это самый главный документ работника. Если 20 лет назад они были молодыми, то теперь им уже пора думать об оформлении пенсий. Глядя на кипы забытых документов, я представляю, сколько народа сейчас мучается, обивая пороги госучреждений. Пытаются вспомнить, куда запропастилась трудовая, без которой невозможно восстановить стаж. А у нас ими заполнено несколько больших коробок, - рассказывает руководитель муниципального архива Ленского района Оксана Копытова.

Работники архива опубликовали на официальном районном сайте информацию о том, что трудовые книжки ждут своих владельцев.

- Рассчитывали, что за документами пойдут местные, а к нам стали обращаться даже из других регионов страны. Народ-то разъехался, а наше объявление социальные сети разнесли по всей России. Недавно даже из Анапы человек позвонил. Расспрашивал, как можно забрать книжку. Да очень просто. Нужно только личное заявление, - говорит Оксана Владимировна.

Власть Право Личные документы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин потребовал добиваться реальных результатов по нацпроектам
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами
Кремль назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией
В сирийском Манбидже девять человек погибли от мощного взрыва
Кудрин объяснил, как вывести Россию в топ-5 экономик мира