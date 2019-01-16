Архив в Якутии ищет владельцев забытых трудовых книжек

Муниципальный архив Ленского района Якутии разыскивает владельцев невостребованных трудовых книжек. Начали искать у себя в районе, а забывчивые граждане, столкнувшиеся с проблемами при оформлении пенсий, стали откликаться из разных уголков страны.

В фондах архива скопилось несколько сотен трудовых книжек. Большая часть их попала туда 15-20 лет назад, когда по району прокатилась волна ликвидации предприятий. По закону все документы были направлены на хранение в архив. Среди них оказалось просто огромное количество трудовых.

- А ведь это самый главный документ работника. Если 20 лет назад они были молодыми, то теперь им уже пора думать об оформлении пенсий. Глядя на кипы забытых документов, я представляю, сколько народа сейчас мучается, обивая пороги госучреждений. Пытаются вспомнить, куда запропастилась трудовая, без которой невозможно восстановить стаж. А у нас ими заполнено несколько больших коробок, - рассказывает руководитель муниципального архива Ленского района Оксана Копытова.

Работники архива опубликовали на официальном районном сайте информацию о том, что трудовые книжки ждут своих владельцев.

- Рассчитывали, что за документами пойдут местные, а к нам стали обращаться даже из других регионов страны. Народ-то разъехался, а наше объявление социальные сети разнесли по всей России. Недавно даже из Анапы человек позвонил. Расспрашивал, как можно забрать книжку. Да очень просто. Нужно только личное заявление, - говорит Оксана Владимировна.