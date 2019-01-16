Глава Приамурья пообещал наказать виновных в гибели приютских собак

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что виновные в гибели собак в приюте "Дружок" под Благовещенском будут наказаны.

- Это вопиющий факт, и уголовное законодательство очень жестко регламентирует эти вещи. Поэтому, в соответствии с законом, виновные люди понесут соответствующее наказание, - приводит пресс-служба регионального правительства слова Василия Орлова.

Напомним, на территории приюта, расположенного в селе Чигири, обнаружили 47 мертвых животных. Рядом с ними находилась 21 одна живая собака. Сегодня там работали ветеринары и сотрудники природоохранной прокуратуры. Они проверили наличие чипов на животных и оценили обстановку.

Трупы зоозащитники привезли в областную ветеринарную лабораторию, специалисты которой определят причину смерти.

По данным зоозащитников, животные скончались от голода, а оставшиеся в живых собаки находятся в очень плохом состоянии. Как рассказала ранее представитель зоозащитной организации "Подари надежду" Ольга Ефремова, у приюта был заключен контракт с городской администрацией на отлов и содержание бездомных животных.

Однако по информации регионального правительства срок действия контракта истек 20 декабря 2018 года. После этой даты животные перешли в собственность частного лица - владельца приюта. Именно он несет ответственность за их содержание.