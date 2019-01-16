Хабаровский край окажется во власти циклона

На территорию Хабаровского края придет снежный циклон. С 16 по 18 января в регионе ожидается снег и сильный ветер до 23 метров в секунду.

"Наиболее неблагоприятная погода прогнозируется в Комсомольском, Советско-Гаванском, Ванинском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Николаевском, Ульчском районах и районе имени Полины Осипенко", - сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные Дальневосточного гидрометеоцентра.

Спасатели предупреждают, что из-за ухудшения погодных условий вероятны аварии на объектах ТЭК и ЖКХ, обрывы на линиях электропередачи, нарушения в работе на линиях связи.

Осадки могут спровоцировать большое количество ДТП, ограничить авиасообщение, приостановить работу паромной переправы Ванино-Холмск.