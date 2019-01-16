Магаданцы за несколько дней раскупили льготные билеты в Москву

В Магадане 12 января стартовала продажа субсидированных авиабилетов. А уже спустя четыре дня на все пиковые даты дешевых мест в Москву и обратно просто не осталось.

"Отсутствуют билеты по "плоским" тарифам из Магадана с 31 мая по 7 июня и с 29 июня по 5 июля. Из Москвы в Магадан билетов нет с 14 августа по 7 сентября", - рассказали агентству "Интерфакс" в одной из местных авиакасс.

Ранее также сообщалось, что после начала продаж льготных билетов во всех дальневосточных регионах начался настоящий покупательский бум и образовались большие очереди.