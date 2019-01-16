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16.01.2019 20:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минтранс предложил добавить средства на льготные полеты с Дальнего Востока

Текст: Татьяна Шадрина

Минтранс подготовил предложения о дополнительном выделении 5,2 миллиарда рублей на субсидирование льготных полетов с Дальнего Востока и в обратном направлении. Об этом сообщили в ведомстве.

Там объяснили, что это сделано в рамках поручения президента о дополнительном финансировании с учетом того, что многодетные семьи теперь входят в список тех, кто имеет право на льготные билеты в рамках программы субсидирования полетов. Реализация предложения ведомства позволит перевезти в 2019 году на льготных условиях дополнительно не менее 785 тысяч пассажиров по спецтарифам в рамках этой программы, которая стала круглогодичной с 2019 года. До этого льготные перелеты стартовали только весной.

Фото: КГУП Хабаровские авиалинии
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Если же не выделять дополнительно деньги на эту программу, то будет перевезено 447 тысяч человек по программе субсидирования полетов с Дальнего Востока и обратно. Сумма, которая сейчас заложена на перелеты для дальневосточников составляет 2,8 миллиарда рублей.

Всего на субсидируемые полеты заложено в 2019 году 3,8 миллиарда рублей. Дальневосточники оказались самыми активными покупателями льготных билетов и за первые рабочие дни уже выкупили основную часть билетов по спецтарифам.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс ДФО
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