Тарифы на проезд по платным дорогам на Крайнем Севере станут регулируемыми

Новости

Volkswagen и Ford объявили о создании альянса 15.01.2019
Евросоюз расценил как провал голосование по Brexit 15.01.2019
В Британии запустили процесс вотума недоверия премьер-министру Мэй 15.01.2019
В Москве подорожает хлеб 15.01.2019
"Евросеть" окажет помощь семье погибшего сотрудника 15.01.2019
В РПЦ рекомендовали приходам вести странички в соцсетях 15.01.2019
В ДТП под Воронежем погиб директор металлургического комбината 15.01.2019
В Турции завили о намерении купить ЗРК Patriot и С-400 15.01.2019
Опубликован паспорт нацпроекта "Экология" 15.01.2019
Москвичи смогут парковаться бесплатно больше 70 дней в 2019 году 15.01.2019
Водитель в Москве сбил бабушку с внуками на пешеходном переходе 15.01.2019
ЦИК Украины зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты 15.01.2019
В результате атаки террористов в Найроби погибли 7 человек 15.01.2019
Ученые выяснили, как гормоны влияют на возбудителей прыщей 15.01.2019
Российские гандболисты проиграли Бразилии на чемпионате мира 15.01.2019
Албанский язык получил статус второго официального в Македонии 15.01.2019
Названы страны с самыми красивыми женщинами 15.01.2019
Вышел первый трейлер нового "Человека-паука" 15.01.2019
Владимир Путин сменил посла в ЦАР 15.01.2019
Минпросвещения поддержало новый проект по питанию в школах 15.01.2019
В Петербурге прекратили дело об экстремизме за пост в соцсети 15.01.2019
В Госдуме просят запретить "недолитр" молока и "девяток" яиц 15.01.2019
В Москве насмерть замерз менеджер "Евросети" 15.01.2019
На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею 15.01.2019
Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 15.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
16.01.2019 00:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Движение без альтернативы

Тарифы на проезд по платным дорогам на Крайнем Севере станут регулируемыми
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Столичный выпуск №7765 (7)
Комитет Госдумы по транспорту и строительству одобрил законопроект, который даст регионам возможность строить безальтернативные платные дороги.

Сейчас в законе об автодорогах и о дорожной деятельности в РФ прописано требование об обязательной альтернативе платной трассы. Такие условия возможны в той части России, где сеть дорог развита. Однако в районах Крайнего Севера и территориях, приравненных к ним, в ряде случаев нет альтернативных дорог и мостов для проезда.

Минтранс опроверг введение льгот для электрокаров на платных дорогах

Учитывая это, кабмин разработал поправки в 37-ю статью закона, которые позволят главам регионов строить безальтернативные платные дороги и мосты в районах Крайнего Севера, если они будут расположены вне населенных пунктов, пояснил на заседании комитета первый замглавы минтранса Иннокентий Алафинов. При этом право на введение коммерческой эксплуатации у субъектов РФ будет распространяться только на новые дороги. В предложениях минтранса предполагается, что плата за проезд по ним не будет взиматься с общественного транспорта (за исключением междугородних автобусов) и машин "скорой помощи", полиции и других спецслужб. Сюда же попадут легковые машины и мотоциклы.

Учитывая безальтернативность проезда и обязательность платы для владельцев грузовиков на таких дорогах, первый замглавы комитета по транспорту Виталий Ефимов предложил сделать тарифы на проезд по ним регулируемыми, чтобы они не были заоблачными. По словам Алафинова, при их расчете у регионов должно быть право учесть все затраты и вложения частных инвесторов.

Экономика Транспорт ДФО СЗФО СФО Платные дороги в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
В результате атаки террористов в Найроби погибли 7 человек
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей