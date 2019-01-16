Тарифы на проезд по платным дорогам на Крайнем Севере станут регулируемыми

Комитет Госдумы по транспорту и строительству одобрил законопроект, который даст регионам возможность строить безальтернативные платные дороги.

Сейчас в законе об автодорогах и о дорожной деятельности в РФ прописано требование об обязательной альтернативе платной трассы. Такие условия возможны в той части России, где сеть дорог развита. Однако в районах Крайнего Севера и территориях, приравненных к ним, в ряде случаев нет альтернативных дорог и мостов для проезда.

Учитывая это, кабмин разработал поправки в 37-ю статью закона, которые позволят главам регионов строить безальтернативные платные дороги и мосты в районах Крайнего Севера, если они будут расположены вне населенных пунктов, пояснил на заседании комитета первый замглавы минтранса Иннокентий Алафинов. При этом право на введение коммерческой эксплуатации у субъектов РФ будет распространяться только на новые дороги. В предложениях минтранса предполагается, что плата за проезд по ним не будет взиматься с общественного транспорта (за исключением междугородних автобусов) и машин "скорой помощи", полиции и других спецслужб. Сюда же попадут легковые машины и мотоциклы.

Учитывая безальтернативность проезда и обязательность платы для владельцев грузовиков на таких дорогах, первый замглавы комитета по транспорту Виталий Ефимов предложил сделать тарифы на проезд по ним регулируемыми, чтобы они не были заоблачными. По словам Алафинова, при их расчете у регионов должно быть право учесть все затраты и вложения частных инвесторов.