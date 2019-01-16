Убийца из Хабаровска больше 20 лет скрывался от наказания

Новости

Видео: Сэмюэл Джексон назвал свои любимые роли 12:54
В Рязани пять человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика 12:50
Москвича накажут за "угон" машины с эвакуатора 12:44
Путин переназначил Кузнецову детским омбудсменом 12:43
Число пострадавших на заводе в Ленобласти возросло до трех 12:41
Ирландские дипломаты посетят задержанного за шпионаж Уилана в среду 12:39
Известные сценаристы готовят сериал про Наполеона 12:36
Во Франции 100 лет спустя всплыла немецкая подлодка 12:30
Ольга Куриленко и Гэри Олдман сыграют в британском триллере "Курьер" 12:28
Акции "РусАла" подешевели на санкционных новостях из США 12:26
"Балы" и "Бастионы" ЧФ нанесли удары по кораблям "противника" 12:25
Каждый седьмой пенсионер в Москве работает до 70 лет 12:24
В египетском оазисе нашли необычные гробницы 12:24
Пензенские власти закупят больничные койки после скандала с кроватями 12:23
В Челябинске "скорая" сбила женщину на переходе 12:21
Лавров: Требования Японии о возврате Курил противоречат Уставу ООН 12:20
Квентин Тарантино подался в кинокритики 12:20
На заводе в Ленобласти прогремел взрыв 12:15
В Саратовской области водитель иномарки сбил трех пешеходов 12:15
В Иране рассказали подробности ареста журналистки иранского канала 12:15
Первую поездку Дмитрия Медведева на Aurus Senat показали на видео 12:11
На Урале собака укусила за лицо двухлетнюю девочку 12:10
Лавров: Идея обмена Вышинского не поспособствует диалогу с Киевом 12:09
В "Гриффинах" больше не будут шутить про геев 12:02
Названы даты проведения VI Форума регионов Беларуси и России 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
16.01.2019 11:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убийца из Хабаровска больше 20 лет скрывался от наказания

Текст: Дина Непомнящая

Восемь лет заключения в колонии строго режима присудили 60-летнему мужчине за убийство, совершенное в Хабаровске почти 22 года назад.

Его жертвой 3 марта 1997 года стал 40-летний охранник производственной базы, который отказался возвращать долг в 100 тысяч рублей. Будучи пьяным, он начал оскорблять мужчину и достал нож, но тот сумел отобрать его у должника и нанес несколько ударов. Травмы оказались смертельными. И убийца предпочел скрыться с места преступления.

Обвиняемым в убийстве фигуриста Тена грозит 20 лет тюрьмы

"В 1998 году мужчина был задержан, в ходе следствия дал признательные показания, уголовное дело направили в суд. На судебное разбирательство злоумышленник, которому органами прокуратуры была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, не явился, в связи с чем был объявлен в розыск", - рассказали в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю.

Скрывался мужчина на другом конце страны. Десять лет прожил по поддельному паспорту на съемной квартире в Казахстане. В 2008 году переехал в Калининград. За все это время нигде официально не трудоустраивался, довольствуясь случайными заработками. Но в мае 2018 года его все-таки удалось обнаружить сотрудникам уголовного розыска.

Мужчину вернули в Хабаровск, где он вновь дал признательные показания и, наконец, предстал перед судом.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержан боевик, готовивший покушение на Путина в Сербии
ФСИН: Улюкаева не переводили в VIP-палату
В ЛНР заявили об угрозе взрыва военными ВСУ водохранилища в Донбассе
Песков рассказал, когда от слов Путина "кровь стынет"
Эксперт: Профессии водителя и продавца могут исчезнуть