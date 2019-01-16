Убийца из Хабаровска больше 20 лет скрывался от наказания

Восемь лет заключения в колонии строго режима присудили 60-летнему мужчине за убийство, совершенное в Хабаровске почти 22 года назад.

Его жертвой 3 марта 1997 года стал 40-летний охранник производственной базы, который отказался возвращать долг в 100 тысяч рублей. Будучи пьяным, он начал оскорблять мужчину и достал нож, но тот сумел отобрать его у должника и нанес несколько ударов. Травмы оказались смертельными. И убийца предпочел скрыться с места преступления.

"В 1998 году мужчина был задержан, в ходе следствия дал признательные показания, уголовное дело направили в суд. На судебное разбирательство злоумышленник, которому органами прокуратуры была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, не явился, в связи с чем был объявлен в розыск", - рассказали в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю.

Скрывался мужчина на другом конце страны. Десять лет прожил по поддельному паспорту на съемной квартире в Казахстане. В 2008 году переехал в Калининград. За все это время нигде официально не трудоустраивался, довольствуясь случайными заработками. Но в мае 2018 года его все-таки удалось обнаружить сотрудникам уголовного розыска.

Мужчину вернули в Хабаровск, где он вновь дал признательные показания и, наконец, предстал перед судом.